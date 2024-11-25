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Рейтинг правительства Японии опустился до 31 процента - РИА Новости, 25.11.2024
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05:36 25.11.2024 (обновлено: 05:37 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/yaponiya-1985502679.html
Рейтинг правительства Японии опустился до 31 процента
Рейтинг правительства Японии опустился до 31 процента - РИА Новости, 25.11.2024
Рейтинг правительства Японии опустился до 31 процента
Рейтинг правительства Японии опустился на 15 процентных пунктов до 31%, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного газетой "Майнити". РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:36
2024-11-25T05:37
в мире
япония
сигэру исиба
таро асо
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ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии опустился на 15 процентных пунктов до 31%, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного газетой "Майнити". /Предыдущий опрос проводился вскоре после формирования кабинета министров в первом составе 3 октября, тогда рейтинг составил 46%. Число респондентов, не доверяющих правительству, выросло на 13 пунктов и составило 50%. Таким образом, всего за неполных два месяца число тех, кто отказывает правительству в доверии, превысило число его сторонников. Это первый случай с 2008 года, когда премьером стал Таро Асо, после чего правящая Либерально-демократическая партия проиграла выборы и в Японии произошла смена власти. Несмотря на это, большинство респондентов (43%) не считают, что действующий глава правительства Сигэру Исиба должен подать в отставку. Противоположного мнения придерживаются 24%, остальные затруднились с ответом. Большинство опрошенных – 55% - считают "желательной" ситуацию, при которой ЛДП, не сумевшей получить половину мест в парламенте, для продвижения законопроектов придется договариваться с оппозицией. Не согласны с этим 22%. По рейтингам партий правящая ЛДП потеряла 8 процентных пунктов, упав с 29 до 21%, оппозиционная Народно-демократическая партия, продвигающая рост доходов населения и сокращение налогов, поднялась с 3% до 13%, опередив главную оппозиционную силу Конституционно-демократическую партию с 12% (по итогам прошлого опроса 10%). Рейтинги остальных партий почти не изменились. Традиционно большинство - 38% тех, кто не поддерживает ни одну из партий. Опрос проводился 23-24 ноября через анкетирование в интернете, в нем приняли участие 1919 человек.
https://ria.ru/20241121/yaponiya-1984985494.html
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РИА Новости
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5
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96
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353
60
353
60
в мире, япония, сигэру исиба, таро асо
В мире, Япония, Сигэру Исиба, Таро Асо
Рейтинг правительства Японии опустился до 31 процента

"Майнити": рейтинг правительства Японии опустился на 15 пунктов до 31 процента

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Сигэру Исиба
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии опустился на 15 процентных пунктов до 31%, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного газетой "Майнити".
/Предыдущий опрос проводился вскоре после формирования кабинета министров в первом составе 3 октября, тогда рейтинг составил 46%. Число респондентов, не доверяющих правительству, выросло на 13 пунктов и составило 50%.
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Таким образом, всего за неполных два месяца число тех, кто отказывает правительству в доверии, превысило число его сторонников. Это первый случай с 2008 года, когда премьером стал Таро Асо, после чего правящая Либерально-демократическая партия проиграла выборы и в Японии произошла смена власти.
Несмотря на это, большинство респондентов (43%) не считают, что действующий глава правительства Сигэру Исиба должен подать в отставку. Противоположного мнения придерживаются 24%, остальные затруднились с ответом.
Большинство опрошенных – 55% - считают "желательной" ситуацию, при которой ЛДП, не сумевшей получить половину мест в парламенте, для продвижения законопроектов придется договариваться с оппозицией. Не согласны с этим 22%.
По рейтингам партий правящая ЛДП потеряла 8 процентных пунктов, упав с 29 до 21%, оппозиционная Народно-демократическая партия, продвигающая рост доходов населения и сокращение налогов, поднялась с 3% до 13%, опередив главную оппозиционную силу Конституционно-демократическую партию с 12% (по итогам прошлого опроса 10%). Рейтинги остальных партий почти не изменились. Традиционно большинство - 38% тех, кто не поддерживает ни одну из партий.
Опрос проводился 23-24 ноября через анкетирование в интернете, в нем приняли участие 1919 человек.
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В миреЯпонияСигэру ИсибаТаро Асо
 
 
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