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Замдиректора НИИ им. Баумана получил 8,5 года колонии за взятку
Замдиректора НИИ им. Баумана получил 8,5 года колонии за взятку - РИА Новости, 25.11.2024
Замдиректора НИИ им. Баумана получил 8,5 года колонии за взятку
Басманный суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии заместителя директора НИИ Специального машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана, доктора технических наук,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:00
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2024-11-25T13:00
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии заместителя директора НИИ Специального машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана, доктора технических наук, профессора Андрея Борзова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд приговорил Борзова к 8,5 годам лишения свободы", - рассказал собеседник агентства. До приговора мужчина находился под домашним арестом, сегодня его взяли под стражу в зале суда. На сайте научно-исследовательского института "Специальное машиностроение" МГТУ им. Баумана Борзов значится заместителем директора.
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происшествия, москва
Замдиректора НИИ им. Баумана получил 8,5 года колонии за взятку
Замдиректора НИИ им. Баумана Борзов получил 8,5 года колонии за взятку
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии заместителя директора НИИ Специального машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана, доктора технических наук, профессора Андрея Борзова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд приговорил Борзова к 8,5 годам лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.
До приговора мужчина находился под домашним арестом, сегодня его взяли под стражу в зале суда.
На сайте научно-исследовательского института "Специальное машиностроение" МГТУ им. Баумана Борзов значится заместителем директора.