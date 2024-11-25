https://ria.ru/20241125/vzryvy-1985600908.html

В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО

В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО - РИА Новости, 25.11.2024

В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО

Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в понедельник в Одесской области, сообщили Воздушные силы ВСУ. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:18

2024-11-25T15:18

2024-11-25T15:18

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в понедельник в Одесской области, сообщили Воздушные силы ВСУ. "Одесская область - работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Воздушных сил. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Одесской области звучит с 14.46 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

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