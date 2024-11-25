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В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО
В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО - РИА Новости, 25.11.2024
В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в понедельник в Одесской области, сообщили Воздушные силы ВСУ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:18
2024-11-25T15:18
2024-11-25T15:18
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в понедельник в Одесской области, сообщили Воздушные силы ВСУ. "Одесская область - работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Воздушных сил. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Одесской области звучит с 14.46 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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одесская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
В Одесской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО
ВСУ сообщили о взрывах в Одесской области, связанных с работой ПВО