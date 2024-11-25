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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 25.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
Взрывы прозвучали в Житомирской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:47
2024-11-25T06:47
2024-11-25T06:47
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Житомирской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "Житомирская область - взрывы", - говорится в Telegram-канале СМИ. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Житомирской области Украины с 5.33 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, житомирская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Житомирская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
В Житомирской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги