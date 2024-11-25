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В Николаевской области прогремели взрывы
В Николаевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.11.2024
В Николаевской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Николаевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:50
2024-11-25T01:50
2024-11-25T01:50
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Николаевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Николаевской области взрывы", - говорится в Telegram-канале СМИ. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Николаевской области с 23.44 мск воскресенья звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область
В Николаевской области прогремели взрывы
В Николаевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги