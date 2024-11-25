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Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую

Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 25.11.2024

Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую

Украинские войска начали обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области, работает ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:16

2024-11-25T15:16

2024-11-25T15:16

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

токмак

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска начали обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области, работает ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Идет террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Прошу жителей сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО", - написал Балицкий. Кроме того, по его словам, противник также атаковал беспилотником частные домовладения в городе Токмак. "Возгорания не произошло. В результате атаки повреждены два частных жилых дома. Предварительно, пострадавших нет", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985545184.html

запорожская область

россия

токмак

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запорожская область, россия, токмак, евгений балицкий, вооруженные силы украины