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Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/vsu-1985600091.html
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 25.11.2024
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую
Украинские войска начали обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области, работает ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:16
2024-11-25T15:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
токмак
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска начали обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области, работает ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Идет террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Прошу жителей сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО", - написал Балицкий. Кроме того, по его словам, противник также атаковал беспилотником частные домовладения в городе Токмак. "Возгорания не произошло. В результате атаки повреждены два частных жилых дома. Предварительно, пострадавших нет", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, россия, токмак, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Токмак, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую

Балицкий: ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
Последствия обстрела Каменки-Днепровской со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска начали обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области, работает ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Идет террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Прошу жителей сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО", - написал Балицкий.
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
Последствия обстрела Каменки-Днепровской со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
Кроме того, по его словам, противник также атаковал беспилотником частные домовладения в городе Токмак.
"Возгорания не произошло. В результате атаки повреждены два частных жилых дома. Предварительно, пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияТокмакЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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