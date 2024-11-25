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ВСУ потеряли до 400 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 25.11.2024 (обновлено: 14:24 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/vsu-1985581674.html
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 25.11.2024
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли до 400 военных в зоне действий сил российской группировки "Запад", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:16
2024-11-25T14:24
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
харьковская область
ямполь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 400 военных в зоне действий сил российской группировки "Запад", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа и 105-мм орудие М101 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, харьковская область, ямполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область, Ямполь, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 400 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 400 военных и четыре пикапа в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 400 военных в зоне действий сил российской группировки "Запад", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа и 105-мм орудие М101 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХарьковская областьЯмпольВооруженные силы Украины
 
 
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