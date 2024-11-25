https://ria.ru/20241125/vsu-1985547799.html

В ВСУ заявили о разработке собственных управляемых бомб

В ВСУ заявили о разработке собственных управляемых бомб - РИА Новости, 25.11.2024

В ВСУ заявили о разработке собственных управляемых бомб

Начальник генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что Украина активно работает над разработкой собственных управляемых бомб. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:19

2024-11-25T12:19

2024-11-25T12:19

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вооруженные силы украины

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владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Начальник генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что Украина активно работает над разработкой собственных управляемых бомб. "Мы активно работаем (над разработкой управляемых бомб – ред.). Я думаю, что мы можем добиться успеха", - сказал Баргилевич в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, есть ли у Киева такого рода боеприпасы. Владимир Зеленский в конце августа заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства уже прошла испытания. Советник главы его офиса Михаил Подоляк утверждал, что ее дальность составляет 600-700 километров. Как отмечал президент России Владимир Путин, применение противником дальнобойного оружия, прежде всего западного производства, не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20241125/vzryv-1985510241.html

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