https://ria.ru/20241125/vsu-1985547799.html
В ВСУ заявили о разработке собственных управляемых бомб
В ВСУ заявили о разработке собственных управляемых бомб - РИА Новости, 25.11.2024
В ВСУ заявили о разработке собственных управляемых бомб
Начальник генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что Украина активно работает над разработкой собственных управляемых бомб. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:19
2024-11-25T12:19
2024-11-25T12:19
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Начальник генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что Украина активно работает над разработкой собственных управляемых бомб. "Мы активно работаем (над разработкой управляемых бомб – ред.). Я думаю, что мы можем добиться успеха", - сказал Баргилевич в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, есть ли у Киева такого рода боеприпасы. Владимир Зеленский в конце августа заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства уже прошла испытания. Советник главы его офиса Михаил Подоляк утверждал, что ее дальность составляет 600-700 километров. Как отмечал президент России Владимир Путин, применение противником дальнобойного оружия, прежде всего западного производства, не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Подоляк
В ВСУ заявили о разработке собственных управляемых бомб
Начгенштаба ВСУ Баргилевич заявил о разработке украинских управляемых бомб