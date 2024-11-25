https://ria.ru/20241125/vsu-1985515025.html

ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки - РИА Новости, 25.11.2024

ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 50 снарядами, один человек пострадал, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:22

2024-11-25T09:22

2024-11-25T09:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгород

вячеслав гладков

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 50 снарядами, один человек пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт в девяти муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 53 снаряда и 24 беспилотника. За отчетный день повреждены один многоквартирный дом, 8 частных домовладений, помещение сельхозпредприятия, служебный автобус и четыре автомобиля. "Над Белгородом системой ПВО отражена атака беспилотника самолётного типа… Над Валуйским муниципальным округом сбит БПЛА самолетного типа. Без пострадавших и разрушений. В Волоконовском районе хутор Старый подвергся 2 обстрелам из ствольной артиллерии, в ходе которых выпущено 22 снаряда", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущены 10 боеприпасов и совершены атаки 5 беспилотниками. В Борисовском районе в селе Грузское в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников ранен боец самообороны. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и четырем селам выпущены 11 снарядов и совершены атаки с помощью 4 дронов. В Краснояружском районе посёлок Красная Яруга, сёла Графовка и Демидовка подверглись обстрелам 6 боеприпасами и атакам 6 беспилотников. "Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Зиборовка и Новая Таволжанка выпущены 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 4 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985505893.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241125/vzryv-1985510241.html

белгородская область

украина

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков, безопасность