https://ria.ru/20241125/vsu--1985582620.html

ВСУ потеряли более 440 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

ВСУ потеряли более 440 военных в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 25.11.2024

ВСУ потеряли более 440 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 12 контратак, украинские войска за сутки потеряли более 440... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:21

2024-11-25T14:21

2024-11-25T14:21

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили 12 контратак, украинские войска за сутки потеряли более 440 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык и Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены 12 контратак подразделений 42-й, 100-й, 117-й, механизированных, 5-й штурмовой бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял свыше 440 военнослужащих, танк, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, безопасность