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Около тысячи встреч прошло в рамках "Дней Вологодской области в Китае"
Около тысячи встреч прошло в рамках "Дней Вологодской области в Китае" - РИА Новости, 25.11.2024
Около тысячи встреч прошло в рамках "Дней Вологодской области в Китае"
Вологодская делегация провела порядка одной тысячи встреч с китайскими партнерами во время выездного форума "Дни Вологодской области в Китае", сообщает... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:21
2024-11-25T16:21
2024-11-25T16:21
вологодская область
китай
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георгий филимонов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вологодская делегация провела порядка одной тысячи встреч с китайскими партнерами во время выездного форума "Дни Вологодской области в Китае", сообщает пресс-служба главы региона Георгия Филимонова. "Завершились масштабные Дни Вологодской области в Китайской Народной Республике. Провели их при поддержке министерства иностранных дел России. За эти дни прошло 1025 встреч. В формате B2B 40 вологодских организаций встретились с 481 китайской компанией. Форум привлек внимание российских и иностранных СМИ. О нём выпустили более 200 сюжетов", – привели в пресс-службе слова Филимонова. Наибольший интерес у представителей Китая вызвала сфера промышленности — 45% встреч по этой тематике прошло в рамках форума. 35% встреч было посвящено развитию сотрудничества в сфере АПК, 10% встреч – партнерству в лесопромышленном комплексе. В формате B2B состоялось 140 переговоров в Пекине, 86 — в Сиане и 255 — в Шанхае. По результатам встреч был подписан ряд важных соглашений и контрактов. Кроме того, состоялись встречи с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом, заместителем министра культуры и туризма КНР Чжан Чжэном, зампредом Народного политического консультативного совета Пекина госпожой Ван Хун, чрезвычайным и полномочным послом России в Китае И.В. Моргуловым, торговым представителем РФ в КНР А.В. Дахновским и другими гостями форума, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что мероприятия сопровождались передвижной выставкой, на которой представили знаменитое вологодское кружево, фотографии памятников природы и культурного наследия, вологодскую продукцию. Гостей форума приветствовал настоящий вологодский Дед Мороз. С концертной программой выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".
https://ria.ru/20241122/filimonov-1985216014.html
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китай, вологодская область, россия, георгий филимонов
Вологодская область, Китай, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов
Около тысячи встреч прошло в рамках "Дней Вологодской области в Китае"
В рамках форума "Дни Вологодской области в Китае" провели около тысячи встреч
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вологодская делегация провела порядка одной тысячи встреч с китайскими партнерами во время выездного форума "Дни Вологодской области в Китае", сообщает пресс-служба главы региона Георгия Филимонова.
"Завершились масштабные Дни Вологодской области в Китайской Народной Республике. Провели их при поддержке министерства иностранных дел России. За эти дни прошло 1025 встреч. В формате B2B 40 вологодских организаций встретились с 481 китайской компанией. Форум привлек внимание российских и иностранных СМИ. О нём выпустили более 200 сюжетов", – привели в пресс-службе слова Филимонова.
Наибольший интерес у представителей Китая
вызвала сфера промышленности — 45% встреч по этой тематике прошло в рамках форума. 35% встреч было посвящено развитию сотрудничества в сфере АПК, 10% встреч – партнерству в лесопромышленном комплексе. В формате B2B состоялось 140 переговоров в Пекине
, 86 — в Сиане и 255 — в Шанхае
.
По результатам встреч был подписан ряд важных соглашений и контрактов.
Кроме того, состоялись встречи с губернатором провинции Шэньси
Чжао Ганом, заместителем министра культуры и туризма КНР Чжан Чжэном, зампредом Народного политического консультативного совета Пекина госпожой Ван Хун, чрезвычайным и полномочным послом России в Китае И.В. Моргуловым, торговым представителем РФ в КНР А.В. Дахновским и другими гостями форума, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что мероприятия сопровождались передвижной выставкой, на которой представили знаменитое вологодское кружево, фотографии памятников природы и культурного наследия, вологодскую продукцию. Гостей форума приветствовал настоящий вологодский Дед Мороз. С концертной программой выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".