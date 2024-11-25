https://ria.ru/20241125/vstrechi-1985615124.html

Около тысячи встреч прошло в рамках "Дней Вологодской области в Китае"

Около тысячи встреч прошло в рамках "Дней Вологодской области в Китае" - РИА Новости, 25.11.2024

Около тысячи встреч прошло в рамках "Дней Вологодской области в Китае"

Вологодская делегация провела порядка одной тысячи встреч с китайскими партнерами во время выездного форума "Дни Вологодской области в Китае", сообщает... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:21

2024-11-25T16:21

2024-11-25T16:21

вологодская область

китай

вологодская область

россия

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984671740_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f1ecf04e770b4aae58ab8d4ff6511570.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вологодская делегация провела порядка одной тысячи встреч с китайскими партнерами во время выездного форума "Дни Вологодской области в Китае", сообщает пресс-служба главы региона Георгия Филимонова. "Завершились масштабные Дни Вологодской области в Китайской Народной Республике. Провели их при поддержке министерства иностранных дел России. За эти дни прошло 1025 встреч. В формате B2B 40 вологодских организаций встретились с 481 китайской компанией. Форум привлек внимание российских и иностранных СМИ. О нём выпустили более 200 сюжетов", – привели в пресс-службе слова Филимонова. Наибольший интерес у представителей Китая вызвала сфера промышленности — 45% встреч по этой тематике прошло в рамках форума. 35% встреч было посвящено развитию сотрудничества в сфере АПК, 10% встреч – партнерству в лесопромышленном комплексе. В формате B2B состоялось 140 переговоров в Пекине, 86 — в Сиане и 255 — в Шанхае. По результатам встреч был подписан ряд важных соглашений и контрактов. Кроме того, состоялись встречи с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом, заместителем министра культуры и туризма КНР Чжан Чжэном, зампредом Народного политического консультативного совета Пекина госпожой Ван Хун, чрезвычайным и полномочным послом России в Китае И.В. Моргуловым, торговым представителем РФ в КНР А.В. Дахновским и другими гостями форума, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что мероприятия сопровождались передвижной выставкой, на которой представили знаменитое вологодское кружево, фотографии памятников природы и культурного наследия, вологодскую продукцию. Гостей форума приветствовал настоящий вологодский Дед Мороз. С концертной программой выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

https://ria.ru/20241122/filimonov-1985216014.html

https://ria.ru/20241122/soglasheniya-1985215244.html

китай

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, вологодская область, россия, георгий филимонов