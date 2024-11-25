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Володин заявил о проблеме чрезмерной нагрузки в школе - РИА Новости, 25.11.2024
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08:35 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/volodin-1985511202.html
Володин заявил о проблеме чрезмерной нагрузки в школе
Володин заявил о проблеме чрезмерной нагрузки в школе - РИА Новости, 25.11.2024
Володин заявил о проблеме чрезмерной нагрузки в школе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что чрезмерная нагрузка в школе влияет на здоровье учеников. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:35
2024-11-25T08:35
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что чрезмерная нагрузка в школе влияет на здоровье учеников. Ранее председатель Госдумы дал поручение думскому комитету по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства. "В среднем наши дети проводят за учёбой 8-10 часов в день. Поступает много обращений от родителей, что это носит чрезмерный характер… По данным экспертов, 70-80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Всё это сказывается на их здоровье", - написал Володин в Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что при такой занятости у ребёнка практически не остаётся времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями. "Среди факторов, влияющих на нагрузку, называют: постоянное усложнение учебной программы; перегруженное расписание — до восьми уроков в день; посещение факультативов, работа над индивидуальными проектами, дополнительное образование; объём и сложность домашних заданий; подготовка к контрольным и ЕГЭ; каждый третий школьник учится по субботам", - отметил Володин.
https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин заявил о проблеме чрезмерной нагрузки в школе

Володин: чрезмерная нагрузка в школе влияет на здоровье учеников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что чрезмерная нагрузка в школе влияет на здоровье учеников.
Ранее председатель Госдумы дал поручение думскому комитету по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства.
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"В среднем наши дети проводят за учёбой 8-10 часов в день. Поступает много обращений от родителей, что это носит чрезмерный характер… По данным экспертов, 70-80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Всё это сказывается на их здоровье", - написал Володин в Telegram-канале.
Кроме того, он добавил, что при такой занятости у ребёнка практически не остаётся времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями.
"Среди факторов, влияющих на нагрузку, называют: постоянное усложнение учебной программы; перегруженное расписание — до восьми уроков в день; посещение факультативов, работа над индивидуальными проектами, дополнительное образование; объём и сложность домашних заданий; подготовка к контрольным и ЕГЭ; каждый третий школьник учится по субботам", - отметил Володин.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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