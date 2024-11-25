https://ria.ru/20241125/voda-1985513087.html

Роспотребнадзор опроверг данные об отравлении детей водой в школе в Москве

Роспотребнадзор опроверг данные об отравлении детей водой в школе в Москве - РИА Новости, 25.11.2024

Роспотребнадзор опроверг данные об отравлении детей водой в школе в Москве

Столичный Роспотребнадзор опроверг отравление детей якобы водой из кулера в школе на востоке Москвы, все заболевшие школьники выздоровели, учебное заведение... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:59

2024-11-25T08:59

2024-11-25T08:59

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор опроверг отравление детей якобы водой из кулера в школе на востоке Москвы, все заболевшие школьники выздоровели, учебное заведение возобновило работу, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города. Ранее Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 на востоке Москвы из-за случаев кишечной инфекции, у детей обнаружили норовирус второго типа. В ГСУ СК по столице сообщали, что школьники могли отравиться, выпив воды из кулера, было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Управление Роспотребнадзора по городу Москве провело эпидемиологическое расследование в школе №1512 на востоке столицы, где ранее 32 школьника обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции … По итогам проверки в результатах лабораторных исследований суточной пробы питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей и клинического материала у сотрудников школы норовирусы не обнаружены. Заражение детей могло произойти контактно-бытовым путем от первых заболевших", - рассказали журналистам в пресс-службе. Там также уточнили, что всем обратившимся в поликлинику детям оказали необходимую помощь амбулаторно, заболевшие школьники выздоровели. В понедельник в учебном заведении возобновился образовательный процесс. "Основной путь передачи любой кишечной инфекции, как и норовирусной инфекции – контактно-бытовой. Норовирусы очень заразны: буквально десятка частиц вируса, оставшихся на поверхности любого предмета, достаточно для заражения человека при контакте с ними. Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к распространению кишечной инфекции среди детей", - приводятся в сообщении слова главного детского инфекциониста Москвы Людмилы Мазанковой.

https://ria.ru/20241116/chuvashiya-1984189777.html

https://ria.ru/20240729/otravlenie-1962633689.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)