Умер первый ведущий американской версии игры "Поле чудес"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. На 84 году жизни умер первый ведущий американской передачи "Поле чудес" (оригинальное название — Wheel of Fortune) Чак Вулери. Об этом сообщил соведущий Blunt Force Truth и его друг Blunt Force Truth Марк Янг, передает агентство Bloomberg."Чак был моим дорогим другом и братом, а также человеком огромной веры, без него жизнь уже не будет прежней", — написал Янг.Янг сообщил в электронном письме рано утром в воскресенье, что Вулери скончался в своем доме в Техасе в присутствии своей жены Кристен.Чак Вулери родился в Эшленде, штат Кентукки. После службы в военно-морском флоте США он поступил в колледж, по окончании которого занялся музыкальным творчеством, а в 1967 году основал психоделический рок-дуэт The Avant-Garde.Шоу "Колесо фортуны" (Wheel of Fortune) впервые вышло на американские экраны в 1975 году, и 33-летний Чак Вулери вместе со Сьюзан Стаффорд стал ведущим новой программы. Однако через несколько лет Вулери потребовал повышения зарплаты до 500 тысяч долларов в год, на что получил отказ и был заменен метеорологом Пэтом Саджаком, который вел программу до лета 2024 года.

