https://ria.ru/20241125/ukraine-1985667679.html

На Украине раскрыли схему откупных от призыва сотрудников военкомата

На Украине раскрыли схему откупных от призыва сотрудников военкомата - РИА Новости, 25.11.2024

На Украине раскрыли схему откупных от призыва сотрудников военкомата

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении коррупционной схемы в Одесском районном военкомате, сотрудники которого задерживали на... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:46

2024-11-25T20:46

2024-11-25T20:47

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении коррупционной схемы в Одесском районном военкомате, сотрудники которого задерживали на блокпостах мужчин мобилизационного возраста с целью получения откупных от призыва в размере 4,5 тысячи долларов."Работники госбюро расследований разоблачили сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования (военкомата - ред.). Они останавливали мужчин на блокпостах области, записывали их персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, также уточняется, что за 4,5 тысячи долларов фигуранты обещали отпустить мужчин и помочь с оформлением отсрочки.При этом, как следует из сообщения госбюро, в случае отказа отплаты "откупных" угрожали военнообязанным объявлением в розыск.Правоохранители задержали одного из посредников во время получения денег за "услугу". В отношении задержанного, чье имя не указывается, открыто дело по статье уголовного кодекса "получение неправомерной выгоды должностным лицом". Кроме того, во время обыска в квартире одного из фигурантов дела тот угрожал табельным оружием сотрудникам госбюро. Сотрудник военкомата задержан, открыто дело о покушении на убийство правоохранителей, за что ему может грозить пожизненное лишение свободы.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985656001.html

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в мире, украина, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины