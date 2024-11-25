СМИ раскрыли, на какой шаг может пойти Европа в конфликте на Украине
Le Monde: в ЕС возобновили обсуждение отправки войск на Украину из-за Трампа
© AP Photo / Eric GaillardФранцузские солдаты
© AP Photo / Eric Gaillard
Французские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Европе возобновили обсуждения вопроса об отправке войск на Украину, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
"По мере того, как конфликт вступает в новую фазу эскалации, возобновились дискуссии об отправке в Украину западных войск и частных оборонных компаний", — говорится в публикации.
"По мере того, как конфликт вступает в новую фазу эскалации, возобновились дискуссии об отправке в Украину западных войск и частных оборонных компаний", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это связано с возможным отказом США от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента 20 января.
Издание утверждает, что разговоры на эту тему возобновились после визита во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на ранее сказанные Макроном слова об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
Издание утверждает, что разговоры на эту тему возобновились после визита во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на ранее сказанные Макроном слова об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.