https://ria.ru/20241125/ukraina-1985549026.html

СМИ раскрыли, на какой шаг может пойти Европа в конфликте на Украине

СМИ раскрыли, на какой шаг может пойти Европа в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.11.2024

СМИ раскрыли, на какой шаг может пойти Европа в конфликте на Украине

В Европе возобновили обсуждения вопроса об отправке войск на Украину, пишет Le Monde со ссылкой на источники. "По мере того, как конфликт вступает в новую фазу... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:52

2024-11-25T11:52

2024-11-25T13:05

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Европе возобновили обсуждения вопроса об отправке войск на Украину, пишет Le Monde со ссылкой на источники. "По мере того, как конфликт вступает в новую фазу эскалации, возобновились дискуссии об отправке в Украину западных войск и частных оборонных компаний", — говорится в публикации. В статье отмечается, что это связано с возможным отказом США от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента 20 января. Издание утверждает, что разговоры на эту тему возобновились после визита во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на ранее сказанные Макроном слова об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.

https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985537475.html

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в мире, украина, франция, вооруженные силы украины, европа, кир стармер