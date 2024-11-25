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СМИ раскрыли, на какой шаг может пойти Европа в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 25.11.2024 (обновлено: 13:05 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985549026.html
СМИ раскрыли, на какой шаг может пойти Европа в конфликте на Украине
СМИ раскрыли, на какой шаг может пойти Европа в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.11.2024
СМИ раскрыли, на какой шаг может пойти Европа в конфликте на Украине
В Европе возобновили обсуждения вопроса об отправке войск на Украину, пишет Le Monde со ссылкой на источники. "По мере того, как конфликт вступает в новую фазу... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:52
2024-11-25T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
вооруженные силы украины
европа
кир стармер
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Европе возобновили обсуждения вопроса об отправке войск на Украину, пишет Le Monde со ссылкой на источники. "По мере того, как конфликт вступает в новую фазу эскалации, возобновились дискуссии об отправке в Украину западных войск и частных оборонных компаний", — говорится в публикации. В статье отмечается, что это связано с возможным отказом США от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента 20 января. Издание утверждает, что разговоры на эту тему возобновились после визита во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на ранее сказанные Макроном слова об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985537475.html
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в мире, украина, франция, вооруженные силы украины, европа, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины, Европа, Кир Стармер
СМИ раскрыли, на какой шаг может пойти Европа в конфликте на Украине

Le Monde: в ЕС возобновили обсуждение отправки войск на Украину из-за Трампа

© AP Photo / Eric GaillardФранцузские солдаты
Французские солдаты - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Eric Gaillard
Французские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Европе возобновили обсуждения вопроса об отправке войск на Украину, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

"По мере того, как конфликт вступает в новую фазу эскалации, возобновились дискуссии об отправке в Украину западных войск и частных оборонных компаний", — говорится в публикации.
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Вчера, 11:04
В статье отмечается, что это связано с возможным отказом США от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента 20 января.

Издание утверждает, что разговоры на эту тему возобновились после визита во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на ранее сказанные Макроном слова об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияВооруженные силы УкраиныЕвропаКир Стармер
 
 
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