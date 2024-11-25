https://ria.ru/20241125/ukraina-1985513986.html

На Украине ликвидировали еще одного финского наемника

На Украине ликвидировали еще одного финского наемника - РИА Новости, 25.11.2024

На Украине ликвидировали еще одного финского наемника

Шестой финский наемник ликвидирован на Украине, сообщила организация финских участников боевых действий на Украине (Your Finnish Friends) в соцсети X. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:14

2024-11-25T09:14

2024-11-25T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

финляндия

мария захарова

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985517604_0:117:1074:721_1920x0_80_0_0_1837eb8679f5690e793e69a596db1759.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Шестой финский наемник ликвидирован на Украине, сообщила организация финских участников боевых действий на Украине (Your Finnish Friends) в соцсети X. В сообщении говорится, что финн "Сипа" отказался от всего своего имущества, чтобы добраться до Украины, несмотря на сопротивление своей матери. Юсси Таннер, глава консульского отдела МИД Финляндии, в феврале сообщил общественному вещателю Yle, что на Украине присутствует около 20-30 финских наемников. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20241124/plen-1985461306.html

https://ria.ru/20241121/selidovo-1985032343.html

украина

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, финляндия, мария захарова, сергей лавров