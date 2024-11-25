https://ria.ru/20241125/ukraina-1985513986.html
На Украине ликвидировали еще одного финского наемника
На Украине ликвидировали еще одного финского наемника - РИА Новости, 25.11.2024
На Украине ликвидировали еще одного финского наемника
Шестой финский наемник ликвидирован на Украине, сообщила организация финских участников боевых действий на Украине (Your Finnish Friends) в соцсети X. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:14
2024-11-25T09:14
2024-11-25T09:50
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Шестой финский наемник ликвидирован на Украине, сообщила организация финских участников боевых действий на Украине (Your Finnish Friends) в соцсети X. В сообщении говорится, что финн "Сипа" отказался от всего своего имущества, чтобы добраться до Украины, несмотря на сопротивление своей матери. Юсси Таннер, глава консульского отдела МИД Финляндии, в феврале сообщил общественному вещателю Yle, что на Украине присутствует около 20-30 финских наемников. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20241124/plen-1985461306.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Финляндия, Мария Захарова, Сергей Лавров
На Украине ликвидировали еще одного финского наемника
На Украине ликвидировали шестого финского наемника