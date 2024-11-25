https://ria.ru/20241125/ukraina-1985509679.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.11.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:10
2024-11-25T08:10
2024-11-25T08:10
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Хмельницкая область – взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Хмельницкой области воздушная тревога была объявлена в 7.32 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241125/fsb-1985507103.html
https://ria.ru/20241125/vsu-1985061214.html
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В Хмельницкой области прогремели взрывы
ТСН: в Хмельницкой области прогремели взрывы