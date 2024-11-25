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Южнокорейский уклонист попытался избежать службы в армии с помощью еды - РИА Новости, 25.11.2024
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05:10 25.11.2024 (обновлено: 05:23 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/uklonist-1985501409.html
Южнокорейский уклонист попытался избежать службы в армии с помощью еды
Южнокорейский уклонист попытался избежать службы в армии с помощью еды - РИА Новости, 25.11.2024
Южнокорейский уклонист попытался избежать службы в армии с помощью еды
В Южной Корее 26-летний мужчина был признан виновным в уклонении от государственной службы в армии после того, как выяснилось, что он намеренно набрал вес... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:10
2024-11-25T05:23
в мире
южная корея
уклонисты
армия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Южной Корее 26-летний мужчина был признан виновным в уклонении от государственной службы в армии после того, как выяснилось, что он намеренно набрал вес. Окружной суд Восточного Донгбу Сеула приговорил обвиняемого к одному году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года за нарушение Закона о военной службе, пишет Korean Herald."Закон предусматривает, что лица, уклоняющиеся от прохождения обязательной военной службы без уважительной причины, могут быть наказаны тюремным заключением на срок до трех лет. Обвиняемый намеренно набирал вес, удвоив ежедневный рацион и выпивая большое количество воды непосредственно перед медицинским осмотром для призыва в армию", — сказано в материале.Как оказалось, хитроумный план уклонист разработал с товарищем, который разработал диету и поддерживал ее соблюдение. Друга приговорили к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года за пособничество. Горе-диетолог отрицал обвинение, утверждая, что не верил в готовность друга решиться это. На первоначальном медицинском осмотре в октябре 2017 года обвиняемый был признан годным во 2-ю категорию бойцов, что дает право участвовать в боевых действиях. На заключительном медицинском осмотре в июне 2023 года он получил 4-ю категорию, а его вес составил 102,3 килограмма. При росте 169 сантиметров у него был индекс массы тела 35,8, что делало его страдающим ожирением. Это позволило перевести уклониста на небоевую работу в правительственном учреждении с побывками дома. Южная Корея требует, чтобы все трудоспособные мужчины отслужили в армии не менее 18 месяцев. Суд заявил, что вынес относительно мягкое наказание подсудимому и его другу, указав на то, что они ранее не были судимы за уголовные преступления и что подсудимый признал свой проступок и поклялся добросовестно выполнять свой воинский долг.
https://rsport.ria.ru/20230915/pszh-1896625324.html
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978381767.html
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в мире, южная корея, уклонисты, армия
В мире, Южная Корея, уклонисты, Армия
Южнокорейский уклонист попытался избежать службы в армии с помощью еды

Korean Herald: уклонист намеренно раздобрел до 102 кг, чтобы не попасть в армию

© AP Photo / Jon Chol JinЮжнокорейский военный
Южнокорейский военный - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Jon Chol Jin
Южнокорейский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Южной Корее 26-летний мужчина был признан виновным в уклонении от государственной службы в армии после того, как выяснилось, что он намеренно набрал вес. Окружной суд Восточного Донгбу Сеула приговорил обвиняемого к одному году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года за нарушение Закона о военной службе, пишет Korean Herald.
"Закон предусматривает, что лица, уклоняющиеся от прохождения обязательной военной службы без уважительной причины, могут быть наказаны тюремным заключением на срок до трех лет. Обвиняемый намеренно набирал вес, удвоив ежедневный рацион и выпивая большое количество воды непосредственно перед медицинским осмотром для призыва в армию", — сказано в материале.
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Как оказалось, хитроумный план уклонист разработал с товарищем, который разработал диету и поддерживал ее соблюдение. Друга приговорили к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года за пособничество. Горе-диетолог отрицал обвинение, утверждая, что не верил в готовность друга решиться это.
На первоначальном медицинском осмотре в октябре 2017 года обвиняемый был признан годным во 2-ю категорию бойцов, что дает право участвовать в боевых действиях. На заключительном медицинском осмотре в июне 2023 года он получил 4-ю категорию, а его вес составил 102,3 килограмма. При росте 169 сантиметров у него был индекс массы тела 35,8, что делало его страдающим ожирением. Это позволило перевести уклониста на небоевую работу в правительственном учреждении с побывками дома.
Южная Корея требует, чтобы все трудоспособные мужчины отслужили в армии не менее 18 месяцев. Суд заявил, что вынес относительно мягкое наказание подсудимому и его другу, указав на то, что они ранее не были судимы за уголовные преступления и что подсудимый признал свой проступок и поклялся добросовестно выполнять свой воинский долг.
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