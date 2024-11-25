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В Сирии сообщили об ударах Израиля по переходам на границе с Ливаном - РИА Новости, 25.11.2024
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22:29 25.11.2024 (обновлено: 22:31 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/udary-1985675690.html
В Сирии сообщили об ударах Израиля по переходам на границе с Ливаном
В Сирии сообщили об ударах Израиля по переходам на границе с Ливаном - РИА Новости, 25.11.2024
В Сирии сообщили об ударах Израиля по переходам на границе с Ливаном
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по пограничным переходам на сирийско-ливанской границе в районе города Кусейр в провинции Хомс, сообщается в заявлении... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T22:29
2024-11-25T22:31
в мире
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израиль
ливан
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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по пограничным переходам на сирийско-ливанской границе в районе города Кусейр в провинции Хомс, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии.Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что израильская боевая авиация нанесла удары по четырем мостам в районе сирийского города Кусейр."Около 21.00 сегодня враждебный Израиль нанес авиаудары из воздушного пространства Ливана по пограничным переходам, которые подвергались ударам и ранее, на сирийско-ливанской границе в районе Кусейр в провинции Хомс", - написано в заявлении.Согласно коммюнике сирийского силового ведомства, два мирных жителя получили ранения.
https://ria.ru/20241125/livan-1985673097.html
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в мире, сирия, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Сирии сообщили об ударах Израиля по переходам на границе с Ливаном

Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по переходам на ливано-сирийской границе

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСирийско-ливанская граница
Сирийско-ливанская граница - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирийско-ливанская граница. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по пограничным переходам на сирийско-ливанской границе в районе города Кусейр в провинции Хомс, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии.
Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что израильская боевая авиация нанесла удары по четырем мостам в районе сирийского города Кусейр.
"Около 21.00 сегодня враждебный Израиль нанес авиаудары из воздушного пространства Ливана по пограничным переходам, которые подвергались ударам и ранее, на сирийско-ливанской границе в районе Кусейр в провинции Хомс", - написано в заявлении.
Согласно коммюнике сирийского силового ведомства, два мирных жителя получили ранения.
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Вчера, 21:55
 
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