https://ria.ru/20241125/udary-1985675690.html

В Сирии сообщили об ударах Израиля по переходам на границе с Ливаном

В Сирии сообщили об ударах Израиля по переходам на границе с Ливаном - РИА Новости, 25.11.2024

В Сирии сообщили об ударах Израиля по переходам на границе с Ливаном

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по пограничным переходам на сирийско-ливанской границе в районе города Кусейр в провинции Хомс, сообщается в заявлении... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T22:29

2024-11-25T22:29

2024-11-25T22:31

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по пограничным переходам на сирийско-ливанской границе в районе города Кусейр в провинции Хомс, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии.Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что израильская боевая авиация нанесла удары по четырем мостам в районе сирийского города Кусейр."Около 21.00 сегодня враждебный Израиль нанес авиаудары из воздушного пространства Ливана по пограничным переходам, которые подвергались ударам и ранее, на сирийско-ливанской границе в районе Кусейр в провинции Хомс", - написано в заявлении.Согласно коммюнике сирийского силового ведомства, два мирных жителя получили ранения.

https://ria.ru/20241125/livan-1985673097.html

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в мире, сирия, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024