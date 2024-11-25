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Дело об убийстве главы отдела пермского СК передали в суд - РИА Новости, 25.11.2024
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16:48 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/ubiystvo-1985621849.html
Дело об убийстве главы отдела пермского СК передали в суд
Дело об убийстве главы отдела пермского СК передали в суд - РИА Новости, 25.11.2024
Дело об убийстве главы отдела пермского СК передали в суд
Расследование дела об убийстве руководителя отдела Следственного комитета в Перми Евгения Середкина завершено за два месяца и направлено в суд, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:48
2024-11-25T16:48
происшествия
россия
свердловский район
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Расследование дела об убийстве руководителя отдела Следственного комитета в Перми Евгения Середкина завершено за два месяца и направлено в суд, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что в сентябре глава следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Середкин был убит в своей квартире мужчиной с топором. По информации осведомленного источника РИА Новости, задержан был сожитель бывшей жены следователя - экс-сотрудник Росгвардии Алексей Головин. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). "Дело об убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю завершено, дело окончено в разумные сроки, за два месяца", - сказали в ведомстве. Дело рассмотрит Свердловский районный суд Перми, добавил собеседник агентства Середкин возглавил отдел в 2023 году. Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20241124/dtp-1985471090.html
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россия
свердловский район
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происшествия, россия, свердловский район, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Свердловский район, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Дело об убийстве главы отдела пермского СК передали в суд

Убийство главы отдела пермского СК расследовали за два месяца и передали в суд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Расследование дела об убийстве руководителя отдела Следственного комитета в Перми Евгения Середкина завершено за два месяца и направлено в суд, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что в сентябре глава следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Середкин был убит в своей квартире мужчиной с топором. По информации осведомленного источника РИА Новости, задержан был сожитель бывшей жены следователя - экс-сотрудник Росгвардии Алексей Головин. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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"Дело об убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю завершено, дело окончено в разумные сроки, за два месяца", - сказали в ведомстве.
Дело рассмотрит Свердловский районный суд Перми, добавил собеседник агентства
Середкин возглавил отдел в 2023 году.
Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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ПроисшествияРоссияСвердловский районПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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