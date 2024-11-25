https://ria.ru/20241125/ubiystvo-1985621849.html

Дело об убийстве главы отдела пермского СК передали в суд

Дело об убийстве главы отдела пермского СК передали в суд - РИА Новости, 25.11.2024

Дело об убийстве главы отдела пермского СК передали в суд

Расследование дела об убийстве руководителя отдела Следственного комитета в Перми Евгения Середкина завершено за два месяца и направлено в суд, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:48

2024-11-25T16:48

2024-11-25T16:48

происшествия

россия

свердловский район

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Расследование дела об убийстве руководителя отдела Следственного комитета в Перми Евгения Середкина завершено за два месяца и направлено в суд, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что в сентябре глава следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Середкин был убит в своей квартире мужчиной с топором. По информации осведомленного источника РИА Новости, задержан был сожитель бывшей жены следователя - экс-сотрудник Росгвардии Алексей Головин. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). "Дело об убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю завершено, дело окончено в разумные сроки, за два месяца", - сказали в ведомстве. Дело рассмотрит Свердловский районный суд Перми, добавил собеседник агентства Середкин возглавил отдел в 2023 году. Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20241124/dtp-1985471090.html

https://ria.ru/20241122/toljatti-1985152007.html

россия

свердловский район

пермский край

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происшествия, россия, свердловский район, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)