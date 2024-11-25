Рейтинг@Mail.ru
"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 25.11.2024 (обновлено: 12:40 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html
"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье
"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье - РИА Новости, 25.11.2024
"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье
Пассажиров лайнера "Азимута" при посадке в аэропорту Антальи подкинуло из-за удара, после чего начало вытекать топливо, объявлений о пожаре не было, рассказала... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:33
2024-11-25T12:40
происшествия
анталья (провинция)
турция
челябинск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
южная транспортная прокуратура
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595632004_0:168:1280:888_1920x0_80_0_0_65c5a00e99f884f2017409bffcb154aa.jpg
СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Пассажиров лайнера "Азимута" при посадке в аэропорту Антальи подкинуло из-за удара, после чего начало вытекать топливо, объявлений о пожаре не было, рассказала РИА Новости пассажир рейса Алина Яджак. Алина, постоянно проживающая в Турции, летела с сыном из Челябинска в Анталью с пересадкой в Сочи. "Была резкая посадка, нас подкинуло, мы ударились об землю и после этого начало вытекать топливо. Буквально через секунду вспыхнул огонь, мой 14-летний сын сидел у крыла и увидел возгорание, он закричал "Мама, мы горим!". Мы начали выбегать. Нам сказали, что произошла аварийная посадка, но других объявлений о том, что мы горим, чтобы люди просто всполошились и убежали, не было", - рассказала Яджак. "Если бы мой сын не крикнул, что мы горим, я бы и дальше сидела и думала, пока не увидела бы сама пламя", - подчеркнула женщина. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20241125/azimut-1985542189.html
анталья (провинция)
турция
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595632004_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_259bed81e2a6ec8e90a9f5774eb6ebde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анталья (провинция), турция, челябинск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Анталья (провинция), Турция, Челябинск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Южная транспортная прокуратура, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье

Пассажирка "Азимута" Яджак заявила, что пожар вспыхнул сразу после посадки

© Фото : Приволжское СУ на транспорте СК РоссииСамолет "Azimuth"
Самолет Azimuth - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Приволжское СУ на транспорте СК России
Самолет "Azimuth". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Пассажиров лайнера "Азимута" при посадке в аэропорту Антальи подкинуло из-за удара, после чего начало вытекать топливо, объявлений о пожаре не было, рассказала РИА Новости пассажир рейса Алина Яджак.
Алина, постоянно проживающая в Турции, летела с сыном из Челябинска в Анталью с пересадкой в Сочи.
"Была резкая посадка, нас подкинуло, мы ударились об землю и после этого начало вытекать топливо. Буквально через секунду вспыхнул огонь, мой 14-летний сын сидел у крыла и увидел возгорание, он закричал "Мама, мы горим!". Мы начали выбегать. Нам сказали, что произошла аварийная посадка, но других объявлений о том, что мы горим, чтобы люди просто всполошились и убежали, не было", - рассказала Яджак.
"Если бы мой сын не крикнул, что мы горим, я бы и дальше сидела и думала, пока не увидела бы сама пламя", - подчеркнула женщина.
Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.
Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске
Вчера, 11:31
 
ПроисшествияАнталья (провинция)ТурцияЧелябинскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Южная транспортная прокуратураSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала