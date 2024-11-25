https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html

"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье

"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье - РИА Новости, 25.11.2024

"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье

Пассажиров лайнера "Азимута" при посадке в аэропорту Антальи подкинуло из-за удара, после чего начало вытекать топливо, объявлений о пожаре не было, рассказала... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:33

2024-11-25T12:33

2024-11-25T12:40

происшествия

анталья (провинция)

турция

челябинск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

южная транспортная прокуратура

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Пассажиров лайнера "Азимута" при посадке в аэропорту Антальи подкинуло из-за удара, после чего начало вытекать топливо, объявлений о пожаре не было, рассказала РИА Новости пассажир рейса Алина Яджак. Алина, постоянно проживающая в Турции, летела с сыном из Челябинска в Анталью с пересадкой в Сочи. "Была резкая посадка, нас подкинуло, мы ударились об землю и после этого начало вытекать топливо. Буквально через секунду вспыхнул огонь, мой 14-летний сын сидел у крыла и увидел возгорание, он закричал "Мама, мы горим!". Мы начали выбегать. Нам сказали, что произошла аварийная посадка, но других объявлений о том, что мы горим, чтобы люди просто всполошились и убежали, не было", - рассказала Яджак. "Если бы мой сын не крикнул, что мы горим, я бы и дальше сидела и думала, пока не увидела бы сама пламя", - подчеркнула женщина. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

https://ria.ru/20241125/azimut-1985542189.html

анталья (провинция)

турция

челябинск

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происшествия, анталья (провинция), турция, челябинск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100)