https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html
"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье
"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье - РИА Новости, 25.11.2024
"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье
Пассажиров лайнера "Азимута" при посадке в аэропорту Антальи подкинуло из-за удара, после чего начало вытекать топливо, объявлений о пожаре не было, рассказала... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:33
2024-11-25T12:33
2024-11-25T12:40
происшествия
анталья (провинция)
турция
челябинск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
южная транспортная прокуратура
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595632004_0:168:1280:888_1920x0_80_0_0_65c5a00e99f884f2017409bffcb154aa.jpg
СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Пассажиров лайнера "Азимута" при посадке в аэропорту Антальи подкинуло из-за удара, после чего начало вытекать топливо, объявлений о пожаре не было, рассказала РИА Новости пассажир рейса Алина Яджак. Алина, постоянно проживающая в Турции, летела с сыном из Челябинска в Анталью с пересадкой в Сочи. "Была резкая посадка, нас подкинуло, мы ударились об землю и после этого начало вытекать топливо. Буквально через секунду вспыхнул огонь, мой 14-летний сын сидел у крыла и увидел возгорание, он закричал "Мама, мы горим!". Мы начали выбегать. Нам сказали, что произошла аварийная посадка, но других объявлений о том, что мы горим, чтобы люди просто всполошились и убежали, не было", - рассказала Яджак. "Если бы мой сын не крикнул, что мы горим, я бы и дальше сидела и думала, пока не увидела бы сама пламя", - подчеркнула женщина. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20241125/azimut-1985542189.html
анталья (провинция)
турция
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595632004_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_259bed81e2a6ec8e90a9f5774eb6ebde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анталья (провинция), турция, челябинск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Анталья (провинция), Турция, Челябинск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Южная транспортная прокуратура, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
"Мама, мы горим!" Пассажирка "Азимута" рассказала об аварии в Анталье
Пассажирка "Азимута" Яджак заявила, что пожар вспыхнул сразу после посадки