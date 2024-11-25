https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985554301.html

В Турции рассказали о возможных проблемах из-за санкций против Газпромбанка

В Турции рассказали о возможных проблемах из-за санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 25.11.2024

В Турции рассказали о возможных проблемах из-за санкций против Газпромбанка

Американские санкции против Газпромбанка могут вызвать проблемы с оплатой поставок российского газа в Турцию, пишет газета Hurriyet. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:18

2024-11-25T12:18

2024-11-25T15:22

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АНКАРА, 25 ноя — РИА Новости. Американские санкции против Газпромбанка могут вызвать проблемы с оплатой поставок российского газа в Турцию, пишет газета Hurriyet. "Из-за ситуации с банком Турция, Венгрия, Греция, Словакия, Сербия, Болгария, Италия и Австрия не смогут осуществлять платежи за экспортируемый из России природный газ. В то время как Москва начала поиски альтернативных способов оплаты, предполагается, что кризис будет наиболее серьезно ощущаться в январе", — говорится в статье. Издание уточняет, что вопрос о санкциях против Газпромбанка на прошлой неделе поднимал также министр иностранных дел Хакан Фидан на обсуждении бюджета в парламенте. "Фидан подчеркнул, что Турция импортирует 40 процентов своего газа через "Газпром", и заявил, что "США не волнует" эта ситуация", — отмечает газета. Hurriyet обратила также внимание на то, что из-за санкций против Газпромбанка россияне не могут снять деньги со счетов в Турции. "Вашингтонская администрация добавила к санкциям шесть дочерних организаций того же банка, расположенных по всему миру. В результате этого шага операции по карте Union Pay не могут быть проведены в Китае, Италии, Турции, Венгрии, Египте, Германии, Великобритании, Индонезии, Греции, Аргентине, Мексике, Таиланде и Уругвае. В настоящее время сотни тысяч российских граждан за рубежом, в том числе в Турции, не могут снять деньги со своих счетов", — пишет издание. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. После этого банк предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом, а на следующий день разослал письмо о том, что с 21 ноября его карты отключены от Union Pay.Именно через Газпромбанк организована схема оплаты российского газа в рублях для стран Евросоюза и других недружественных государств. В соответствии с ней банк открывает для иностранного покупателя газа два счета — валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, например в евро. Затем банк конвертирует эту валюту в рубли, зачисляет на рублевый счет покупателя газа, и уже с него ведутся расчеты с "Газпромом".Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время.

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985519373.html

https://ria.ru/20241125/posol-1985545163.html

https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985512105.html

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