Посол России рассказал о попытках турецких отелей "задрать цены"
Посол РФ Ерхов заявил о попытках искусственно завысить цены на отдых в Турции
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурция
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции.
Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно, заявила ранее РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая.
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"Да, со стороны некоторых турецких хозяйствующих субъектов и в этом, и в прошлом году отмечались попытки задрать цены. По-человечески это понятно: времена сейчас непростые, всегда хочется хоть 5 курушей (копейки на турецком языке – ред.), но отжать", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi.
По его словам, вот тут-то как раз и вступает в игру рынок.
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"Как только стоимость поездки в Турцию начинает зашкаливать за возможности российской конкретной семьи, она начинает "голосовать ногами", переориентируя свой отдых на другие рынки. А у Турции конкуренты есть – и Египет, и Тунис, и ОАЭ, не говоря уже о Дальнем Востоке. Поэтому за последние пару лет уже были случаи, когда турецкие отельеры, разумно оценив ситуацию, корректировали свои завышенные запросы", - отметил дипломат.
Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к октябрю на 62% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.