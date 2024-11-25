https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985542382.html

Посол России рассказал о попытках турецких отелей "задрать цены"

Посол России рассказал о попытках турецких отелей "задрать цены" - РИА Новости, 25.11.2024

Посол России рассказал о попытках турецких отелей "задрать цены"

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:01

2024-11-25T12:01

2024-11-25T12:01

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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно, заявила ранее РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая. "Да, со стороны некоторых турецких хозяйствующих субъектов и в этом, и в прошлом году отмечались попытки задрать цены. По-человечески это понятно: времена сейчас непростые, всегда хочется хоть 5 курушей (копейки на турецком языке – ред.), но отжать", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi.По его словам, вот тут-то как раз и вступает в игру рынок. "Как только стоимость поездки в Турцию начинает зашкаливать за возможности российской конкретной семьи, она начинает "голосовать ногами", переориентируя свой отдых на другие рынки. А у Турции конкуренты есть – и Египет, и Тунис, и ОАЭ, не говоря уже о Дальнем Востоке. Поэтому за последние пару лет уже были случаи, когда турецкие отельеры, разумно оценив ситуацию, корректировали свои завышенные запросы", - отметил дипломат. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к октябрю на 62% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.

https://ria.ru/20241110/turizm-1982883564.html

https://ria.ru/20241109/turizm-1982798764.html

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