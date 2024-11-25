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СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж - РИА Новости, 25.11.2024
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11:11 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985538462.html
СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж
СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж - РИА Новости, 25.11.2024
СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж
Следствие осмотрело место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж в Анталье, в аэропорту Сочи, изъята документация, назначены экспертизы, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:11
2024-11-25T11:11
анталья (провинция)
россия
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
южная транспортная прокуратура
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Следствие осмотрело место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж в Анталье, в аэропорту Сочи, изъята документация, назначены экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следователями транспортного СК проведен осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. Генконсульство РФ в Анталье с турецкой стороной урегулировало вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов, будет оказано содействие в их дальнейшем документировании. Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по этой ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи. Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html
https://ria.ru/20241125/reys-1985504198.html
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анталья (провинция), россия, сочи, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире
Анталья (провинция), Россия, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Южная транспортная прокуратура, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), В мире
СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж

СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж в Анталье

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуСотрудник СК
Сотрудник СК - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник СК. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Следствие осмотрело место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж в Анталье, в аэропорту Сочи, изъята документация, назначены экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следователями транспортного СК проведен осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Азимут в Анталье после ЧП. 25 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия"
Вчера, 05:52
Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.
Генконсульство РФ в Анталье с турецкой стороной урегулировало вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов, будет оказано содействие в их дальнейшем документировании.
Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по этой ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.
Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Вчера, 06:12
 
Анталья (провинция)РоссияСочиСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Южная транспортная прокуратураSukhoi Superjet 100 (SSJ100)В мире
 
 
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