https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985538462.html
СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж
СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж - РИА Новости, 25.11.2024
СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж
Следствие осмотрело место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж в Анталье, в аэропорту Сочи, изъята документация, назначены экспертизы, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:11
2024-11-25T11:11
2024-11-25T11:11
анталья (провинция)
россия
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
южная транспортная прокуратура
sukhoi superjet 100 (ssj100)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667802_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_64d6f8dd6a6d842f324f4443a69198bf.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Следствие осмотрело место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж в Анталье, в аэропорту Сочи, изъята документация, назначены экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следователями транспортного СК проведен осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. Генконсульство РФ в Анталье с турецкой стороной урегулировало вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов, будет оказано содействие в их дальнейшем документировании. Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по этой ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи. Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html
https://ria.ru/20241125/reys-1985504198.html
анталья (провинция)
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667802_29:0:1452:1067_1920x0_80_0_0_f68c17ef3ddda967048aeeccb9579ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), россия, сочи, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире
Анталья (провинция), Россия, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Южная транспортная прокуратура, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), В мире
СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж
СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж в Анталье