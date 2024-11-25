https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985538462.html

СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж

СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж - РИА Новости, 25.11.2024

СК осмотрел место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж

Следствие осмотрело место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж в Анталье, в аэропорту Сочи, изъята документация, назначены экспертизы, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:11

2024-11-25T11:11

2024-11-25T11:11

анталья (провинция)

россия

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

южная транспортная прокуратура

sukhoi superjet 100 (ssj100)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667802_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_64d6f8dd6a6d842f324f4443a69198bf.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Следствие осмотрело место вылета самолета, у которого загорелся фюзеляж в Анталье, в аэропорту Сочи, изъята документация, назначены экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следователями транспортного СК проведен осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. Генконсульство РФ в Анталье с турецкой стороной урегулировало вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов, будет оказано содействие в их дальнейшем документировании. Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по этой ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи. Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html

https://ria.ru/20241125/reys-1985504198.html

анталья (провинция)

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анталья (провинция), россия, сочи, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире