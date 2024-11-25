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Крупнейший турецкий банк рассказал о ситуации с картами Газпробанка - РИА Новости, 25.11.2024
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10:04 25.11.2024 (обновлено: 10:59 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985519373.html
Крупнейший турецкий банк рассказал о ситуации с картами Газпробанка
Крупнейший турецкий банк рассказал о ситуации с картами Газпробанка - РИА Новости, 25.11.2024
Крупнейший турецкий банк рассказал о ситуации с картами Газпробанка
Крупнейший турецкий Denizbank заявил в понедельник РИА Новости, что получает обращения в связи с проблемной ситуацией вокруг карт Газпромбанка, но речи о... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:04
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АНКАРА, 25 ноя — РИА Новости. Крупнейший турецкий Denizbank заявил в понедельник РИА Новости, что получает обращения в связи с проблемной ситуацией вокруг карт Газпромбанка, но речи о каком-либо официальном запрете использования этих карт в стране нет.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список Минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay. Представители трех крупнейших частных банков Турции — Denizbank, İş bankası и VakifBank заявили в воскресенье РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, проблема со снятием наличных с банкоматов системная."Да, обращения наподобие вашего (корреспондент РИА Новости также обратился на горячую линию банка с проблемой снятия наличных с карты Газпромбанка. — Прим. ред.) имеются. Мы советуем обращаться непосредственно в сам банк", — сказала представительница финансовой организации в понедельник по телефону.По ее словам, речи о запрете использования карт Газпромбанка на территории Турции нет."Мы пока не получали какой-либо официальный запрет на этот счет", — сказала представитель банка.Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости. Об этой проблеме сообщали клиенты банков, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.
https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985512105.html
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газпромбанк, венгрия, египет, италия, дмитрий песков, в мире
Газпромбанк, Венгрия, Египет, Италия, Дмитрий Песков, В мире
Крупнейший турецкий банк рассказал о ситуации с картами Газпробанка

Denizbank опроверг запрет карт Газпромбанка в Турции

© Getty Images / Jeremy MoellerDenizbank
Denizbank - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Getty Images / Jeremy Moeller
Denizbank. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя — РИА Новости. Крупнейший турецкий Denizbank заявил в понедельник РИА Новости, что получает обращения в связи с проблемной ситуацией вокруг карт Газпромбанка, но речи о каком-либо официальном запрете использования этих карт в стране нет.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список Минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay. Представители трех крупнейших частных банков Турции — Denizbank, İş bankası и VakifBank заявили в воскресенье РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, проблема со снятием наличных с банкоматов системная.
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"Да, обращения наподобие вашего (корреспондент РИА Новости также обратился на горячую линию банка с проблемой снятия наличных с карты Газпромбанка. — Прим. ред.) имеются. Мы советуем обращаться непосредственно в сам банк", — сказала представительница финансовой организации в понедельник по телефону.
По ее словам, речи о запрете использования карт Газпромбанка на территории Турции нет.
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"Мы пока не получали какой-либо официальный запрет на этот счет", — сказала представитель банка.
Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости. Об этой проблеме сообщали клиенты банков, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.
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