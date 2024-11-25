Крупнейший турецкий банк рассказал о ситуации с картами Газпробанка
Denizbank опроверг запрет карт Газпромбанка в Турции
© Getty Images / Jeremy MoellerDenizbank
© Getty Images / Jeremy Moeller
Denizbank. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя — РИА Новости. Крупнейший турецкий Denizbank заявил в понедельник РИА Новости, что получает обращения в связи с проблемной ситуацией вокруг карт Газпромбанка, но речи о каком-либо официальном запрете использования этих карт в стране нет.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список Минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay. Представители трех крупнейших частных банков Турции — Denizbank, İş bankası и VakifBank заявили в воскресенье РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, проблема со снятием наличных с банкоматов системная.
"Да, обращения наподобие вашего (корреспондент РИА Новости также обратился на горячую линию банка с проблемой снятия наличных с карты Газпромбанка. — Прим. ред.) имеются. Мы советуем обращаться непосредственно в сам банк", — сказала представительница финансовой организации в понедельник по телефону.
По ее словам, речи о запрете использования карт Газпромбанка на территории Турции нет.
"Мы пока не получали какой-либо официальный запрет на этот счет", — сказала представитель банка.
Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости. Об этой проблеме сообщали клиенты банков, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.