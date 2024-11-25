https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985519373.html

Крупнейший турецкий банк рассказал о ситуации с картами Газпробанка

Крупнейший турецкий банк рассказал о ситуации с картами Газпробанка - РИА Новости, 25.11.2024

Крупнейший турецкий банк рассказал о ситуации с картами Газпробанка

Крупнейший турецкий Denizbank заявил в понедельник РИА Новости, что получает обращения в связи с проблемной ситуацией вокруг карт Газпромбанка, но речи о... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:04

2024-11-25T10:04

2024-11-25T10:59

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АНКАРА, 25 ноя — РИА Новости. Крупнейший турецкий Denizbank заявил в понедельник РИА Новости, что получает обращения в связи с проблемной ситуацией вокруг карт Газпромбанка, но речи о каком-либо официальном запрете использования этих карт в стране нет.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список Минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay. Представители трех крупнейших частных банков Турции — Denizbank, İş bankası и VakifBank заявили в воскресенье РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, проблема со снятием наличных с банкоматов системная."Да, обращения наподобие вашего (корреспондент РИА Новости также обратился на горячую линию банка с проблемой снятия наличных с карты Газпромбанка. — Прим. ред.) имеются. Мы советуем обращаться непосредственно в сам банк", — сказала представительница финансовой организации в понедельник по телефону.По ее словам, речи о запрете использования карт Газпромбанка на территории Турции нет."Мы пока не получали какой-либо официальный запрет на этот счет", — сказала представитель банка.Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости. Об этой проблеме сообщали клиенты банков, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.

https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985512105.html

https://ria.ru/20241125/reys-1985504198.html

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985503499.html

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газпромбанк, венгрия, египет, италия, дмитрий песков, в мире