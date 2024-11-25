https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985508429.html

В Турции заявили о невозможности прямых туров из России в Каппадокию

В Турции заявили о невозможности прямых туров из России в Каппадокию - РИА Новости, 25.11.2024

В Турции заявили о невозможности прямых туров из России в Каппадокию

"Пакетные" туры из городов России в турецкие "непляжные" регионы, например, в Каппадокию, сейчас невозможны из-за низкого спроса, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T07:39

2024-11-25T07:39

2024-11-25T07:39

туризм

новости - туризм

турция

россия

анкара (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920595535_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ea28bc5285552a027d3b6d9066739bb.jpg

АНТАЛЬЯ, 25 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. "Пакетные" туры из городов России в турецкие "непляжные" регионы, например, в Каппадокию, сейчас невозможны из-за низкого спроса, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая. "Начиная со времен пандемии мы запустили туры по Анатолии, чтобы туристы немного отвлеклись от привычного для европейцев массового пляжного отдыха и изучили регион, мы запустили туры из Анкары, в черноморский регион не заходим, но туда ездят индивидуальные туристы. Это не так просто, когда речь идет о привычках туриста. Изменятся ли привычки? Да, но на это уйдет определенное время. Мы сейчас организовываем небольшие туры из Антальи в Каппадокию, Мардин, Эрзурум, горнолыжные туры совмещаем с просветительскими", - заявила Коджакая на полях Конгресса курортного туризма. По ее словам, пока на такие туры спрос небольшой. "Для запуска туров в эти регионы (из РФ – ред.) необходимы самолеты, разрешения на рейсы с учетом ограничений в использовании воздушного пространства, должен быть спрос, чтобы мы могли установить приемлемую цену на билеты. Но сейчас нам сложно набрать группу, чтобы полностью заполнить самолет в Каппадокию", - пояснила Коджакая. Россияне по итогам 10 месяцев текущего года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. За десять месяцев текущего года Турцию посетили более 47,3 миллиона иностранцев, что на 9,2% выше показателей прошлого года, из России туристов прибыло на 7% больше, чем год назад - более 6,24 миллиона. Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года.

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985504571.html

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985499058.html

турция

россия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, турция, россия, анкара (провинция)