Рейтинг@Mail.ru
В Турции предрекли крах США при появлении альтернативной платежной системы - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985503499.html
В Турции предрекли крах США при появлении альтернативной платежной системы
В Турции предрекли крах США при появлении альтернативной платежной системы - РИА Новости, 25.11.2024
В Турции предрекли крах США при появлении альтернативной платежной системы
Альтернативная платежная система станет концом доллара и крахом США, доверие к американской валюте подорвано, считает зампредседателя турецкой партии Vatan... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:56
2024-11-25T05:56
в мире
турция
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Альтернативная платежная система станет концом доллара и крахом США, доверие к американской валюте подорвано, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. США сами своими действиями ограничивают использование доллара как расчетной единицы, поэтому его доля в расчетах и резервах в мире снижается, заявил ранее на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС президент РФ Владимир Путин. "Мы видим, что доверие к доллару в основном подорвано. Подрыв доверия к доллару усиливает тенденцию к бегству от него. Появление альтернативного платежного средства приведет к концу доллара. Однако события показывают, что бегство от доллара может начаться еще до появления такого платежного средства. Это приведет к краху всей атлантической системы, особенно США", - заявил политик РИА Новости. По его словам, ранее империалистическо-капиталистическая система могла контролировать правительства посредством войн и государственных переворотов и оставлять руководство системой другой развитой капиталистической стране. "Теперь мы видим, что они утратили эту способность. Все страны, особенно Китайская Народная Республика, которые ранее были объединены вокруг атлантической системы в категории развивающихся стран, постепенно начали отделяться от нее. Эти разрывы ослабляют центр Атлантической системы. Мы видим это по санкционной мощи других развитых капиталистических стран, особенно США. Мы видим это по скрытой торговле таких стран, как Германия, Италия и Франция, с Россией, несмотря на санкционное давление США. Даже страны Атлантической системы не соблюдают санкции, введенные ими самими", - сказал политик. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20241115/briks-1984087544.html
https://ria.ru/20241114/briks-1983654228.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2859be27f7ad772d34bad7ceaf1a6912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша
В мире, Турция, США
В Турции предрекли крах США при появлении альтернативной платежной системы

Политик Топкурулу: альтернативная платежная система станет концом США

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Альтернативная платежная система станет концом доллара и крахом США, доверие к американской валюте подорвано, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
США сами своими действиями ограничивают использование доллара как расчетной единицы, поэтому его доля в расчетах и резервах в мире снижается, заявил ранее на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС президент РФ Владимир Путин.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
МИД ОАЭ прокомментировал вступление страны в БРИКС
15 ноября, 22:06
"Мы видим, что доверие к доллару в основном подорвано. Подрыв доверия к доллару усиливает тенденцию к бегству от него. Появление альтернативного платежного средства приведет к концу доллара. Однако события показывают, что бегство от доллара может начаться еще до появления такого платежного средства. Это приведет к краху всей атлантической системы, особенно США", - заявил политик РИА Новости.
По его словам, ранее империалистическо-капиталистическая система могла контролировать правительства посредством войн и государственных переворотов и оставлять руководство системой другой развитой капиталистической стране.
"Теперь мы видим, что они утратили эту способность. Все страны, особенно Китайская Народная Республика, которые ранее были объединены вокруг атлантической системы в категории развивающихся стран, постепенно начали отделяться от нее. Эти разрывы ослабляют центр Атлантической системы. Мы видим это по санкционной мощи других развитых капиталистических стран, особенно США. Мы видим это по скрытой торговле таких стран, как Германия, Италия и Франция, с Россией, несмотря на санкционное давление США. Даже страны Атлантической системы не соблюдают санкции, введенные ими самими", - сказал политик.
"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Немецкий политик призвал Германию вступить в БРИКС
14 ноября, 08:18
 
В миреТурцияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала