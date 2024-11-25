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Россияне чаще стали выбирать пятизвездочные отели в Турции - РИА Новости, 25.11.2024
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Туризм
 
03:51 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985499058.html
Россияне чаще стали выбирать пятизвездочные отели в Турции
Россияне чаще стали выбирать пятизвездочные отели в Турции - РИА Новости, 25.11.2024
Россияне чаще стали выбирать пятизвездочные отели в Турции
Портрет посещающих Турцию российских туристов за последние два года изменился, стало больше предпочитающих пятизвездочные отели, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:51
2024-11-25T03:51
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АНТАЛЬЯ, 25 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Портрет посещающих Турцию российских туристов за последние два года изменился, стало больше предпочитающих пятизвездочные отели, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая. "За последние два года мы заметили изменение портрета российских туристов, посещающих Турцию. В нашу страну стали приезжать те, кто теперь не может ездить в Европу, таких клиентов в первую очередь приняли пятизвездочные отели. Это не те гости, которые выбирают 3 и 4 звезды, они ориентируются на хороший сервис. В отелях заметили изменение "качества" туристов, стало больше "белых воротничков", - заявила агентству Коджакая на полях Конгресса курортного туризма. По ее словам, порядка 90% российских клиентов компании выбирают пятизвездочные отели, раньше этот показатель был на уровне 70%. Россияне по итогам 10 месяцев 2024 года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. За десять месяцев Турцию посетили более 47,3 миллиона иностранцев, что на 9,2% выше показателей 2023 года, из России туристов прибыло на 7% больше, чем год назад - более 6,24 миллиона. Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года.
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новости - туризм, турция, россия
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия
Россияне чаще стали выбирать пятизвездочные отели в Турции

Pegas Touristik: россияне стали чаще выбирать более дорогой сервис в Турции

© Анастасия Мельникова Бассейн отеля в Турции
Бассейн отеля в Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Анастасия Мельникова
Бассейн отеля в Турции. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 25 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Портрет посещающих Турцию российских туристов за последние два года изменился, стало больше предпочитающих пятизвездочные отели, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая.
"За последние два года мы заметили изменение портрета российских туристов, посещающих Турцию. В нашу страну стали приезжать те, кто теперь не может ездить в Европу, таких клиентов в первую очередь приняли пятизвездочные отели. Это не те гости, которые выбирают 3 и 4 звезды, они ориентируются на хороший сервис. В отелях заметили изменение "качества" туристов, стало больше "белых воротничков", - заявила агентству Коджакая на полях Конгресса курортного туризма.
По ее словам, порядка 90% российских клиентов компании выбирают пятизвездочные отели, раньше этот показатель был на уровне 70%.
Россияне по итогам 10 месяцев 2024 года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. За десять месяцев Турцию посетили более 47,3 миллиона иностранцев, что на 9,2% выше показателей 2023 года, из России туристов прибыло на 7% больше, чем год назад - более 6,24 миллиона.
Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года.
Бассейн отеля в Турции - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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