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Посол Украины раскрыл, как Турция помогала Киеву в начале СВО - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:45 25.11.2024 (обновлено: 02:37 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985494047.html
Посол Украины раскрыл, как Турция помогала Киеву в начале СВО
Посол Украины раскрыл, как Турция помогала Киеву в начале СВО - РИА Новости, 25.11.2024
Посол Украины раскрыл, как Турция помогала Киеву в начале СВО
Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в начале специальной военной операции России стало своего рода ключевым этапом,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:45
2024-11-25T02:37
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
босфор
василий боднар
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сво
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в начале специальной военной операции России стало своего рода ключевым этапом, заявил "Укринформу" посол Украины в Турции Василий Боднар.По словам украинского дипломата, это решение Анкары якобы помешало России использовать военное преимущество на море и взять под контроль Одессу и Николаев. Также Турция "стала сильным транспортным узлом" для Украины, отметил Боднар.С начала кризиса на Украине Турция воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://ria.ru/20241124/kiev-1985464985.html
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в мире, турция, украина, босфор, василий боднар, россия, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Босфор, Василий Боднар, Россия, СВО
Посол Украины раскрыл, как Турция помогала Киеву в начале СВО

Посол Украины Боднар заявил, что закрытием проливов Турция помогла Киеву

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню в Стамбуле
Вид на Девичью башню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© iStock.com / murat4art
Вид на Девичью башню в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в начале специальной военной операции России стало своего рода ключевым этапом, заявил "Укринформу" посол Украины в Турции Василий Боднар.
По словам украинского дипломата, это решение Анкары якобы помешало России использовать военное преимущество на море и взять под контроль Одессу и Николаев. Также Турция "стала сильным транспортным узлом" для Украины, отметил Боднар.
С начала кризиса на Украине Турция воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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Вчера, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаБосфорВасилий БоднарРоссияСВО
 
 
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