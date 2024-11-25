https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985494047.html

Посол Украины раскрыл, как Турция помогала Киеву в начале СВО

Посол Украины раскрыл, как Турция помогала Киеву в начале СВО - РИА Новости, 25.11.2024

Посол Украины раскрыл, как Турция помогала Киеву в начале СВО

Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в начале специальной военной операции России стало своего рода ключевым этапом,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T01:45

2024-11-25T01:45

2024-11-25T02:37

специальная военная операция на украине

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василий боднар

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в начале специальной военной операции России стало своего рода ключевым этапом, заявил "Укринформу" посол Украины в Турции Василий Боднар.По словам украинского дипломата, это решение Анкары якобы помешало России использовать военное преимущество на море и взять под контроль Одессу и Николаев. Также Турция "стала сильным транспортным узлом" для Украины, отметил Боднар.С начала кризиса на Украине Турция воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20241124/kiev-1985464985.html

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в мире, турция, украина, босфор, василий боднар, россия, сво