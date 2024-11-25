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В Турции расследуют пожар самолета "Азимут" - РИА Новости, 25.11.2024
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18:20 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/turtsija-1985646699.html
В Турции расследуют пожар самолета "Азимут"
В Турции расследуют пожар самолета "Азимут" - РИА Новости, 25.11.2024
В Турции расследуют пожар самолета "Азимут"
Расследование авиапроисшествия в Анталье проводит Центр расследования происшествий на транспорте Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, сообщили в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:20
2024-11-25T18:20
в мире
анталья (провинция)
турция
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Расследование авиапроисшествия в Анталье проводит Центр расследования происшествий на транспорте Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете. "Расследование авиационного происшествия проводит Центр расследования происшествий на транспорте министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики (UEIM). На основании приложения 13 к Конвенции о международной гражданской авиации и российского воздушного законодательства Межгосударственный авиационный комитет назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html
анталья (провинция)
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в мире, анталья (провинция), турция, межгосударственный авиационный комитет
В мире, Анталья (провинция), Турция, Межгосударственный авиационный комитет
В Турции расследуют пожар самолета "Азимут"

Министерство транспорта Турции расследует авиапроисшествие в Анталье

© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкСамолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Superjet 100 авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара
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Самолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Расследование авиапроисшествия в Анталье проводит Центр расследования происшествий на транспорте Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете.
"Расследование авиационного происшествия проводит Центр расследования происшествий на транспорте министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики (UEIM). На основании приложения 13 к Конвенции о международной гражданской авиации и российского воздушного законодательства Межгосударственный авиационный комитет назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании", — говорится в сообщении.
Azimuth - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Вчера, 12:47
 
В миреАнталья (провинция)ТурцияМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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