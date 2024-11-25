https://ria.ru/20241125/turtsija-1985646699.html

В Турции расследуют пожар самолета "Азимут"

В Турции расследуют пожар самолета "Азимут" - РИА Новости, 25.11.2024

В Турции расследуют пожар самолета "Азимут"

Расследование авиапроисшествия в Анталье проводит Центр расследования происшествий на транспорте Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, сообщили в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:20

2024-11-25T18:20

2024-11-25T18:20

в мире

анталья (провинция)

турция

межгосударственный авиационный комитет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916043547_0:338:3028:2041_1920x0_80_0_0_4bea42fd5dad8f932a9355828964248a.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Расследование авиапроисшествия в Анталье проводит Центр расследования происшествий на транспорте Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете. "Расследование авиационного происшествия проводит Центр расследования происшествий на транспорте министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики (UEIM). На основании приложения 13 к Конвенции о международной гражданской авиации и российского воздушного законодательства Межгосударственный авиационный комитет назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анталья (провинция), турция, межгосударственный авиационный комитет