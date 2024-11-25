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Армия Израиля заявила о 250 выпущенных из Ливана ракетах в воскресенье

Армия Израиля заявила о 250 выпущенных из Ливана ракетах в воскресенье - РИА Новости, 25.11.2024

Армия Израиля заявила о 250 выпущенных из Ливана ракетах в воскресенье

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение "Хезболлах" выпустило 250 ракет по стране в воскресенье. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:32

2024-11-25T06:32

2024-11-25T06:32

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ливан

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение "Хезболлах" выпустило 250 ракет по стране в воскресенье. "По состоянию на 23.00 (00.00 мск) около 250 ракет, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", прилетели из Ливана в Израиль сегодня (24 ноября) ", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024