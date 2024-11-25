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Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против него - РИА Новости, 25.11.2024
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22:28 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/trump-1985675535.html
Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против него
Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против него - РИА Новости, 25.11.2024
Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против него
Штаб избранного президента США Дональда Трампа заявил, что закрытие уголовных дел против него станет победой законности. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T22:28
2024-11-25T22:28
в мире
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Штаб избранного президента США Дональда Трампа заявил, что закрытие уголовных дел против него станет победой законности. "Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа, и является большой победой для законности", - говорится в заявлении директора Трампа по коммуникациям Стивена Чанга. Ранее спецпрокурор Джек Смит попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное дело против Трампа, которого привлекали по обвинению во вмешательство в электоральный процесс в 2020 году и в причастности к штурму Капитолия в январе 2021. Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, сослался Смит на позицию минюста, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, так что дело следует прекратить до инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства ведет офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.
https://ria.ru/20241123/trump-1985347197.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против него

Штаб Трампа назвал прекращение дел против него победой законности

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Штаб избранного президента США Дональда Трампа заявил, что закрытие уголовных дел против него станет победой законности.
"Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа, и является большой победой для законности", - говорится в заявлении директора Трампа по коммуникациям Стивена Чанга.
Ранее спецпрокурор Джек Смит попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное дело против Трампа, которого привлекали по обвинению во вмешательство в электоральный процесс в 2020 году и в причастности к штурму Капитолия в январе 2021.
Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, сослался Смит на позицию минюста, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, так что дело следует прекратить до инаугурации Трампа.
Республиканец стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства ведет офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.
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