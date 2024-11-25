https://ria.ru/20241125/trump-1985675535.html

Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против него

Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против него - РИА Новости, 25.11.2024

Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против него

Штаб избранного президента США Дональда Трампа заявил, что закрытие уголовных дел против него станет победой законности. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T22:28

2024-11-25T22:28

2024-11-25T22:28

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Штаб избранного президента США Дональда Трампа заявил, что закрытие уголовных дел против него станет победой законности. "Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа, и является большой победой для законности", - говорится в заявлении директора Трампа по коммуникациям Стивена Чанга. Ранее спецпрокурор Джек Смит попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное дело против Трампа, которого привлекали по обвинению во вмешательство в электоральный процесс в 2020 году и в причастности к штурму Капитолия в январе 2021. Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, сослался Смит на позицию минюста, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, так что дело следует прекратить до инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства ведет офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.

https://ria.ru/20241123/trump-1985347197.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп