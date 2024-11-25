В Турции предположили, когда Трамп может начать переговоры по Украине
Аналитик Гюлер: Трамп может начать переговоры по Украине до конца года
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп может инициировать начало переговоров по урегулированию украинского конфликта до конца года, будущий хозяин Белого дома понимает, что ситуацию становится сложнее контролировать, заявил РИА Новости известный турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
"Наиболее вероятный сценарий, который (Дональд) Трамп мог бы предложить сторонам, — это принять статус-кво на поле боя. Текущий статус-кво в корне выгоден России, поскольку он усиливает ее влияние на юге и востоке по сравнению с периодом до февраля 2022 года. Однако это не тот сценарий, который Россия хотела бы иметь в конечном итоге. Для Москвы это будет не мирное соглашение, а временное урегулирование прекращения огня. Поэтому прекращение огня по текущему статус-кво будет хрупким и может потенциально превратиться в замороженный конфликт", - считает собеседник агентства.
По его словам, для Украины принятие статус-кво было бы значительной потерей, однако, учитывая ограничения в плане живой силы и боеприпасов, это может защитить от дальнейших потерь на поле боя.
"Но потеря контроля над восточной и южной осями и столкновение с сохраняющейся угрозой и конфликтом — это не идеальный сценарий и для Киева. Причиной обсуждения возможности начала переговоров является потенциальная спираль напряженности. Трамп может инициировать переговоры до конца года, понимая, что ситуацию становится все труднее контролировать с каждым днем. Тем не менее, остается спорным, насколько неофициальные усилия оказываются продуктивными, и неизвестно, реализуются ли они впоследствии", - сказал аналитик.
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Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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