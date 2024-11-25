https://ria.ru/20241125/trevoga-1985611371.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога расширилась в понедельник на Николаевскую и Сумскую области Украины, а также на подконтрольную ВСУ часть Херсонской области, свидетельствуют... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:04

2024-11-25T16:04

2024-11-25T16:04

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в понедельник на Николаевскую и Сумскую области Украины, а также на подконтрольную ВСУ часть Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в понедельник тревогу объявили в Одесской области, она звучит до сих пор. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит почти час. В 15.51 мск тревогу объявили в остальных упомянутых регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумская область

херсонская область

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