https://ria.ru/20241125/trevoga-1985611371.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога расширилась в понедельник на Николаевскую и Сумскую области Украины, а также на подконтрольную ВСУ часть Херсонской области, свидетельствуют... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:04
2024-11-25T16:04
2024-11-25T16:04
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в понедельник на Николаевскую и Сумскую области Украины, а также на подконтрольную ВСУ часть Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в понедельник тревогу объявили в Одесской области, она звучит до сих пор. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит почти час. В 15.51 мск тревогу объявили в остальных упомянутых регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу