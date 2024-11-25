https://ria.ru/20241125/trevoga-1985524004.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:20

2024-11-25T10:20

2024-11-25T10:38

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в 9.58 мск. Ранее тревога прозвучала в Киевской, Черниговской, Харьковской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

житомирская область

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Ольга Фомченкова

в мире, житомирская область, украина, харьковская область, сумская область