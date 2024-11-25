https://ria.ru/20241125/tovary-1985536295.html

Мишустин рассказал о мониторинге производства детских товаров

Мишустин рассказал о мониторинге производства детских товаров - РИА Новости, 25.11.2024

Мишустин рассказал о мониторинге производства детских товаров

Мониторинг состояния производства детских товаров будет проведен в регионах России, в том числе по объему внедрения инновационных решений в отрасль, сообщил... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:56

2024-11-25T10:56

2024-11-25T10:56

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мониторинг состояния производства детских товаров будет проведен в регионах России, в том числе по объему внедрения инновационных решений в отрасль, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Будет осуществляться мониторинг состояния отрасли в регионах, чтобы отслеживать ситуацию не только с объемами производства, но и с уровнем внедрения инновационных современных решений. Министерство промышленности и торговли прошу ежегодно отчитываться о ходе работы по развитию этой индустрии", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он отметил, что кабмин будет держать этот вопрос на постоянном контроле. "Как отмечал президент, нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети. Их здоровье, образование, благополучие - ключевые приоритеты нашей деятельности. Конечно, надо сделать так, чтобы родители могли порадовать своего ребенка качественными товарами", - добавил глава кабмина.

https://ria.ru/20240724/rynok-1961746443.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф