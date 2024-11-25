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Мишустин рассказал о мониторинге производства детских товаров - РИА Новости, 25.11.2024
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10:56 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/tovary-1985536295.html
Мишустин рассказал о мониторинге производства детских товаров
Мишустин рассказал о мониторинге производства детских товаров - РИА Новости, 25.11.2024
Мишустин рассказал о мониторинге производства детских товаров
Мониторинг состояния производства детских товаров будет проведен в регионах России, в том числе по объему внедрения инновационных решений в отрасль, сообщил... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:56
2024-11-25T10:56
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мониторинг состояния производства детских товаров будет проведен в регионах России, в том числе по объему внедрения инновационных решений в отрасль, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Будет осуществляться мониторинг состояния отрасли в регионах, чтобы отслеживать ситуацию не только с объемами производства, но и с уровнем внедрения инновационных современных решений. Министерство промышленности и торговли прошу ежегодно отчитываться о ходе работы по развитию этой индустрии", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он отметил, что кабмин будет держать этот вопрос на постоянном контроле. "Как отмечал президент, нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети. Их здоровье, образование, благополучие - ключевые приоритеты нашей деятельности. Конечно, надо сделать так, чтобы родители могли порадовать своего ребенка качественными товарами", - добавил глава кабмина.
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экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин рассказал о мониторинге производства детских товаров

Мишустин: в российских регионах проведут мониторинг производства детских товаров

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мониторинг состояния производства детских товаров будет проведен в регионах России, в том числе по объему внедрения инновационных решений в отрасль, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Будет осуществляться мониторинг состояния отрасли в регионах, чтобы отслеживать ситуацию не только с объемами производства, но и с уровнем внедрения инновационных современных решений. Министерство промышленности и торговли прошу ежегодно отчитываться о ходе работы по развитию этой индустрии", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что кабмин будет держать этот вопрос на постоянном контроле.
"Как отмечал президент, нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети. Их здоровье, образование, благополучие - ключевые приоритеты нашей деятельности. Конечно, надо сделать так, чтобы родители могли порадовать своего ребенка качественными товарами", - добавил глава кабмина.
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