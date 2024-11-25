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В России расширят производство детских товаров - РИА Новости, 25.11.2024
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10:42 25.11.2024 (обновлено: 11:24 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/tovary-1985532617.html
В России расширят производство детских товаров
В России расширят производство детских товаров - РИА Новости, 25.11.2024
В России расширят производство детских товаров
В ближайшие шесть лет в России расширится производство детских товаров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:42
2024-11-25T11:24
общество
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В ближайшие шесть лет в России расширится производство детских товаров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, посвященном поддержке семей с детьми. &quot;Важной частью этой работы является развитие индустрии детских товаров, то есть выпуск более качественных, более безопасных товаров, причем произведенных именно в нашей стране и в соответствии с принятыми в России стандартами&quot;, — сказал он.Глава правительства уточнил, что речь идет об игрушках, спортивном инвентаре, одежде, изделиях для ухода за малышами, книгах и многом другом. По словам премьера, уже подготовлено распоряжение правительства, утверждающее новую дорожную карту по детским товарам на шесть лет. Она направлена на системное расширение инфраструктуры, обеспечивающей выпуск продукции и услуг для малышей и подростков, в том числе для обучения и воспитания, уточнил премьер.Кроме того, в регионах проведут мониторинг состояния производства детских товаров, в том числе по объему внедрения инновационных решений. Минпромторгу премьер поручил ежегодно отчитываться о ходе работы по развитию этой индустрии.Правительство будет держать этот вопрос на постоянном контроле, заключил Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
В России расширят производство детских товаров

Мишустин: производство детских товаров в России расширят в ближайшие 6 лет

© РИА Новости / Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкТорговый центр для детей
Торговый центр для детей - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В ближайшие шесть лет в России расширится производство детских товаров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, посвященном поддержке семей с детьми.
«

"Важной частью этой работы является развитие индустрии детских товаров, то есть выпуск более качественных, более безопасных товаров, причем произведенных именно в нашей стране и в соответствии с принятыми в России стандартами", — сказал он.

Глава правительства уточнил, что речь идет об игрушках, спортивном инвентаре, одежде, изделиях для ухода за малышами, книгах и многом другом.
По словам премьера, уже подготовлено распоряжение правительства, утверждающее новую дорожную карту по детским товарам на шесть лет. Она направлена на системное расширение инфраструктуры, обеспечивающей выпуск продукции и услуг для малышей и подростков, в том числе для обучения и воспитания, уточнил премьер.
Кроме того, в регионах проведут мониторинг состояния производства детских товаров, в том числе по объему внедрения инновационных решений. Минпромторгу премьер поручил ежегодно отчитываться о ходе работы по развитию этой индустрии.
Правительство будет держать этот вопрос на постоянном контроле, заключил Мишустин.
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