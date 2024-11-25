https://ria.ru/20241125/tovary-1985532617.html

В России расширят производство детских товаров

В России расширят производство детских товаров - РИА Новости, 25.11.2024

В России расширят производство детских товаров

В ближайшие шесть лет в России расширится производство детских товаров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:42

2024-11-25T10:42

2024-11-25T11:24

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В ближайшие шесть лет в России расширится производство детских товаров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, посвященном поддержке семей с детьми. "Важной частью этой работы является развитие индустрии детских товаров, то есть выпуск более качественных, более безопасных товаров, причем произведенных именно в нашей стране и в соответствии с принятыми в России стандартами", — сказал он.Глава правительства уточнил, что речь идет об игрушках, спортивном инвентаре, одежде, изделиях для ухода за малышами, книгах и многом другом. По словам премьера, уже подготовлено распоряжение правительства, утверждающее новую дорожную карту по детским товарам на шесть лет. Она направлена на системное расширение инфраструктуры, обеспечивающей выпуск продукции и услуг для малышей и подростков, в том числе для обучения и воспитания, уточнил премьер.Кроме того, в регионах проведут мониторинг состояния производства детских товаров, в том числе по объему внедрения инновационных решений. Минпромторгу премьер поручил ежегодно отчитываться о ходе работы по развитию этой индустрии.Правительство будет держать этот вопрос на постоянном контроле, заключил Мишустин.

https://ria.ru/20240724/rynok-1961746443.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин