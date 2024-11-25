https://ria.ru/20241125/torgovlya-1985490220.html

Продавцы флагов Грузии зарабатывают на участниках митинга в Тбилиси

Продавцы флагов Грузии зарабатывают на участниках митинга в Тбилиси - РИА Новости, 25.11.2024

Продавцы флагов Грузии зарабатывают на участниках митинга в Тбилиси

Активная торговля флагами Грузии, Евросоюза, Украины, глинтвейном и другими товарами и напитками идёт посреди митинга оппозиции в Тбилиси, передает... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T00:45

2024-11-25T00:45

2024-11-25T00:45

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Активная торговля флагами Грузии, Евросоюза, Украины, глинтвейном и другими товарами и напитками идёт посреди митинга оппозиции в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Ассортимент выставлен на лотках прямо на перекрытой проезжей части перед зданием парламента, у которого оппозиция проводит свой митинг. Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш по центру Тбилиси к парламенту и митинг перед зданием. При этом, как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241125/gruziya-1985490056.html

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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024