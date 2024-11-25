https://ria.ru/20241125/teatr-1985549483.html

Большой театр впервые в истории проведет трансляцию "Щелкунчика"

Большой театр впервые в истории проведет трансляцию "Щелкунчика" - РИА Новости, 25.11.2024

Большой театр впервые в истории проведет трансляцию "Щелкунчика"

Большой театр впервые проведет общедоступную прямую трансляцию балета "Щелкунчик", сообщается в Telegram-канале ГАБТа. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:56

2024-11-25T11:56

2024-11-25T12:10

культура

большой театр

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большой театр впервые проведет общедоступную прямую трансляцию балета "Щелкунчик", сообщается в Telegram-канале ГАБТа."Накануне Нового года впервые в истории Большого театра пройдёт общедоступная прямая трансляция балета "Щелкунчик", которая позволит жителям самых отдалённых городов и населённых пунктов страны, а также поклонникам великого русского балета во всём мире присутствовать на главном новогоднем празднике России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241125/teatr-1985549118.html

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большой театр, общество