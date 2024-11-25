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Большой театр впервые в истории проведет трансляцию "Щелкунчика" - РИА Новости, 25.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:56 25.11.2024 (обновлено: 12:10 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/teatr-1985549483.html
Большой театр впервые в истории проведет трансляцию "Щелкунчика"
Большой театр впервые в истории проведет трансляцию "Щелкунчика" - РИА Новости, 25.11.2024
Большой театр впервые в истории проведет трансляцию "Щелкунчика"
Большой театр впервые проведет общедоступную прямую трансляцию балета "Щелкунчик", сообщается в Telegram-канале ГАБТа. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:56
2024-11-25T12:10
культура
большой театр
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большой театр впервые проведет общедоступную прямую трансляцию балета "Щелкунчик", сообщается в Telegram-канале ГАБТа."Накануне Нового года впервые в истории Большого театра пройдёт общедоступная прямая трансляция балета "Щелкунчик", которая позволит жителям самых отдалённых городов и населённых пунктов страны, а также поклонникам великого русского балета во всём мире присутствовать на главном новогоднем празднике России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241125/teatr-1985549118.html
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большой театр, общество
Культура, Большой театр, Общество
Большой театр впервые в истории проведет трансляцию "Щелкунчика"

Большой театр впервые проведет общедоступную прямую трансляцию "Щелкунчика"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на зрительный зал Большого театра
Вид на зрительный зал Большого театра - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на зрительный зал Большого театра. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большой театр впервые проведет общедоступную прямую трансляцию балета "Щелкунчик", сообщается в Telegram-канале ГАБТа.
"Накануне Нового года впервые в истории Большого театра пройдёт общедоступная прямая трансляция балета "Щелкунчик", которая позволит жителям самых отдалённых городов и населённых пунктов страны, а также поклонникам великого русского балета во всём мире присутствовать на главном новогоднем празднике России", - говорится в сообщении.
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