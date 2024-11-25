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Большой театр назвал дату начала продаж билетов на "Щелкунчика"
Большой театр назвал дату начала продаж билетов на "Щелкунчика" - РИА Новости, 25.11.2024
Большой театр назвал дату начала продаж билетов на "Щелкунчика"
Большой театр сообщил в Telegram-канале, что откроет продажу на представления балета "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:52
2024-11-25T11:52
2024-11-25T11:56
культура
большой театр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большой театр сообщил в Telegram-канале, что откроет продажу на представления балета "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск."2 декабря в 10.00 по московскому времени Большой театр откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку", - говорится в сообщении театра.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, театр, москва
Культура, Большой театр, Театр, Москва
Большой театр назвал дату начала продаж билетов на "Щелкунчика"
Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск