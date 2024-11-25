https://ria.ru/20241125/teatr-1985549118.html

Большой театр назвал дату начала продаж билетов на "Щелкунчика"

Большой театр назвал дату начала продаж билетов на "Щелкунчика" - РИА Новости, 25.11.2024

Большой театр назвал дату начала продаж билетов на "Щелкунчика"

Большой театр сообщил в Telegram-канале, что откроет продажу на представления балета "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:52

2024-11-25T11:52

2024-11-25T11:56

культура

большой театр

театр

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большой театр сообщил в Telegram-канале, что откроет продажу на представления балета "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск."2 декабря в 10.00 по московскому времени Большой театр откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку", - говорится в сообщении театра.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

большой театр, театр, москва