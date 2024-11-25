https://ria.ru/20241125/svyaschennik-1985576504.html

На Урале священника заподозрили в сексуальных домогательствах

На Урале священника заподозрили в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 25.11.2024

На Урале священника заподозрили в сексуальных домогательствах

Священника Екатеринбургской епархии, подозреваемого в сексуальных домогательствах, вывели за штат и запретили ему священнослужение, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:47

2024-11-25T13:47

2024-11-25T13:47

религия

куйбышев

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Священника Екатеринбургской епархии, подозреваемого в сексуальных домогательствах, вывели за штат и запретили ему священнослужение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии. В понедельник местные СМИ сообщили, что 27-летний священнослужитель одного их храмов столицы Урала мастурбировал возле подъезда дома на улице Куйбышева. Мужчина загораживал проход в многоэтажку девушке, которая пыталась пройти домой, а после повалил ее на землю и стал трогать за интимные места. В публикациях уверялось, что подозреваемый – Даниил Сидоров, секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). "Сегодня по решению Церковного суда Екатеринбургской епархии иерей Даниил Сидоров запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующие вопросы. Она отметила, что теперь его данные удалены из раздела "Персоналии" епархиального сайта. СК по региону воздержался от комментариев по этому происшествию. Как уточнили РИА Новости в Октябрьском районном суде, мера пресечения Сидорову рассматривается сейчас в инстанции. В суде отказались озвучивать статью, по которой он подозревается.

https://ria.ru/20241011/stavropole-1977676339.html

https://ria.ru/20241125/samara-1985564548.html

куйбышев

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куйбышев, следственный комитет россии (ск рф)