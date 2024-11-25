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ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия "Востока"

ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 25.11.2024

ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия "Востока"

Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, БМП и самоходную артиллерийскую установку "Акация" в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:36

2024-11-25T14:36

2024-11-25T14:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, БМП и самоходную артиллерийскую установку "Акация" в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 113-й, 120-й, 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве добавили, что потери противника составили до 110 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность