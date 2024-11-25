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ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 25.11.2024
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия "Востока"
Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, БМП и самоходную артиллерийскую установку "Акация" в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:36
2024-11-25T14:36
2024-11-25T14:36
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запорожская область
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, БМП и самоходную артиллерийскую установку "Акация" в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 113-й, 120-й, 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве добавили, что потери противника составили до 110 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация".
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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия "Востока"
Минобороны: ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия "Востока"