https://ria.ru/20241125/svo-1985571606.html

Новгородская Росгвардия передаст более 1200 единиц оружия в зону СВО

Новгородская Росгвардия передаст более 1200 единиц оружия в зону СВО - РИА Новости, 25.11.2024

Новгородская Росгвардия передаст более 1200 единиц оружия в зону СВО

Более 1200 единиц охотничьего оружия готовится в Новгородской области к передаче в зону проведения специальной военной операции для борьбы с дронами, сообщает... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:28

2024-11-25T13:28

2024-11-25T13:28

надежные люди

новгородская область

сво

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Более 1200 единиц охотничьего оружия готовится в Новгородской области к передаче в зону проведения специальной военной операции для борьбы с дронами, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону. "Росгвардия в Новгородской области готовит к передаче в зону СВО более 1200 единиц оружия для борьбы с дронами. Речь идёт об оружии, обращенном в собственность Российской Федерации. Это не востребованные гражданские ружья и карабины, которые более года хранились на складах Росгвардии и МВД", - говорится в сообщении. Уточнятся, что недавно управление уже направило в зону проведения СВО более 100 единиц оружия, которое новгородцы добровольно передали частям министерства обороны РФ по договорам пожертвования. Возможность сдать оружие в Росгвардию для его использования в СВО закреплена вступившими в силу в августе изменениями законодательства об оружии. Жители региона могут передать на безвозмездной основе огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го, 16-го калибра и патроны к нему.

https://ria.ru/20241125/svo-1985170817.html

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новгородская область, сво