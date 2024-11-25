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Новгородская Росгвардия передаст более 1200 единиц оружия в зону СВО
Новгородская Росгвардия передаст более 1200 единиц оружия в зону СВО - РИА Новости, 25.11.2024
Новгородская Росгвардия передаст более 1200 единиц оружия в зону СВО
Более 1200 единиц охотничьего оружия готовится в Новгородской области к передаче в зону проведения специальной военной операции для борьбы с дронами, сообщает... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:28
2024-11-25T13:28
2024-11-25T13:28
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Более 1200 единиц охотничьего оружия готовится в Новгородской области к передаче в зону проведения специальной военной операции для борьбы с дронами, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону. "Росгвардия в Новгородской области готовит к передаче в зону СВО более 1200 единиц оружия для борьбы с дронами. Речь идёт об оружии, обращенном в собственность Российской Федерации. Это не востребованные гражданские ружья и карабины, которые более года хранились на складах Росгвардии и МВД", - говорится в сообщении. Уточнятся, что недавно управление уже направило в зону проведения СВО более 100 единиц оружия, которое новгородцы добровольно передали частям министерства обороны РФ по договорам пожертвования. Возможность сдать оружие в Росгвардию для его использования в СВО закреплена вступившими в силу в августе изменениями законодательства об оружии. Жители региона могут передать на безвозмездной основе огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го, 16-го калибра и патроны к нему.
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новгородская область, сво
Надежные люди, Новгородская область, СВО
Новгородская Росгвардия передаст более 1200 единиц оружия в зону СВО
Более 1200 единиц оружия будет передано в зону СВО от Новгородской Росгвардии