https://ria.ru/20241125/sportsmen-1985639123.html

В РПЦ заявили о нарушении прав спортсмена, которому запретили креститься

В РПЦ заявили о нарушении прав спортсмена, которому запретили креститься - РИА Новости, 25.11.2024

В РПЦ заявили о нарушении прав спортсмена, которому запретили креститься

Запрет креститься во время соревнований – это нарушение прав на свободное вероисповедание, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:45

2024-11-25T17:45

2024-11-25T18:05

религия

россия

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русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Запрет креститься во время соревнований – это нарушение прав на свободное вероисповедание, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин), комментируя случай на соревнованиях по дзюдо в Москве. Ранее в интернете появилось видео с турнира по дзюдо, как утверждается, в московской школе "Самбо 70" в Строгино, на котором судья сделала замечание юному спортсмену после того, как он перекрестился на ковре. По мнению судьи, "вероисповедание должно проходить за татами". "Полагаю, что произошло нарушение прав спортсмена на свободное исповедание своей веры, религиозной идентичности. Даже в хартии олимпийского движения при всех ее нынешних, так сказать, проблемах, ясно прописано, что каждый исповедует свою религию – ему даже оборудуют специальные места для молитвы в месте соревнований. Предполагается, что никто не должен быть гоним. Я не знаю таких правил (что спортсмен во время выступления не может молиться, креститься – ред.)", - сказал митрополит Митрофан. По его словам, этот случай противоречит религиозной политике государства, тому, что "Русь возвращается к своим традициям". "В отличие от Запада, последовательно вычеркивающего проявления религиозности из общественной жизни, Россия считает важным формировать у современного российского спортсмена, помимо спортивных навыков, и традиционные духовно-нравственные ценности, хранителями которых выступают Русская православная церковь и другие традиционные конфессии России", - уверен митрополит. Как примеры уважительного отношения к вере спортсменов и "сопряжения религиозности и спорта" он привел фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств Николая Японского и проводимые по инициативе РПЦ спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. "Игры Александра Невского - ежегодный турнир, в следующем году станет международным, его поддерживают тысячи спортсменов. Там у каждой команды есть духовник, причем это могут быть представители разных религий. Команды от регионов: где преобладает население, исповедующее, например, буддизм, приезжает лама", - рассказал владыка. Он отметил, что замечание судьи также поднимает вопрос о том, что верующие спортсмены не имеют возможности помолиться в местах спортивных стартов. "Если бы на соревнованиях была бы оборудована часовня или находилась икона (равноапостольного Николая Японского, как это бывает на Патриаршем фестивале спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского"), то, возможно, и не возникла бы необходимость судье апеллировать к неким правилам дзюдо, ложно сакрализируя пространство татами", - подчеркнул глава патриаршей комиссии. Он также назвал странным, что подобные замечания судьи звучат именно на соревнованиях по дзюдо, которое принес в Россию выпускник Токийской семинарии Василий Ощепков – первый российский спортсмен, получивший первый и второй дан прославленного института дзюдо Кодокан. "Воспитываясь в Токио под покровом святого равноапостольного Николая Японского, Василий Ощепков точно не стеснялся, а полагаю, что по праву гордился своей верою", - заключил собеседник агентства. Ранее Анна Кузнецова в своем Telegram-канале сообщила, что обращается в прокуратуру "на предмет разжигания ненависти и призывов к нарушению законных прав граждан" из-за инцидента на турнире по дзюдо в школе "Самбо-70", где публично осудили ребенка, который просто перекрестился.

https://ria.ru/20241124/demidov-1985480656.html

https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985442228.html

https://ria.ru/20241124/svyaschennik-1985242565.html

https://ria.ru/20241125/post-1909431934.html

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Никита Бизин

россия, москва, строгино, русская православная церковь, религия