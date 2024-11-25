https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985585709.html

Российские военные нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и объектам энергетики

Российские военные нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и объектам энергетики - РИА Новости, 25.11.2024

Российские военные нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и объектам энергетики

Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:33

2024-11-25T14:33

2024-11-25T14:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36648 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19501 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18502 орудия полевой артиллерии и минометов, 28718 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)