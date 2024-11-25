https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985585709.html
Российские военные нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и объектам энергетики
Российские военные нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и объектам энергетики - РИА Новости, 25.11.2024
Российские военные нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и объектам энергетики
Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:33
2024-11-25T14:33
2024-11-25T14:37
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36648 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19501 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18502 орудия полевой артиллерии и минометов, 28718 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и объектам энергетики
МО РФ: авиация и артиллерия поразили энергообъекты и инфраструктуру ВСУ
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ
.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36648 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19501 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18502 орудия полевой артиллерии и минометов, 28718 единиц специальной военной автомобильной техники.