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ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 25.11.2024 (обновлено: 14:38 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985584242.html
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 25.11.2024
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:29
2024-11-25T14:38
специальная военная операция на украине
часов яр
курахово
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Андреевка, Дачное, Сухие Ялы, Курахово и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия M119 производства США, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
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часов яр, курахово, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Курахово, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 300 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Андреевка, Дачное, Сухие Ялы, Курахово и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия M119 производства США, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрКураховоСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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