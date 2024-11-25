https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985584242.html

ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 25.11.2024

ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:29

2024-11-25T14:29

2024-11-25T14:38

специальная военная операция на украине

часов яр

курахово

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Андреевка, Дачное, Сухие Ялы, Курахово и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия M119 производства США, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

курахово

сша

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Ольга Фомченкова

часов яр, курахово, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность