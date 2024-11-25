https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985584242.html
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 25.11.2024
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:29
2024-11-25T14:29
2024-11-25T14:38
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Андреевка, Дачное, Сухие Ялы, Курахово и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия M119 производства США, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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часов яр, курахово, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Курахово, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 300 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 300 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки