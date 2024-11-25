https://ria.ru/20241125/sova-1985629670.html

Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову

Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову - РИА Новости, 25.11.2024

Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову

Специалисты Московского зоопарка отпустили в естественную среду обитания сову, которая в выходные залетела в квартиру, сообщила генеральный директор столичного... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:14

2024-11-25T20:14

2024-11-25T20:14

общество

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка отпустили в естественную среду обитания сову, которая в выходные залетела в квартиру, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. В субботу Акулова сообщила, что ушастая сова залетела в квартиру на десятом этаже в столице, специалисты Московского зоопарка забрали ее для осмотра. Птица была признана полностью здоровой. "Дорогие мои, уверена, что вы ждали новостей о нашей гостье-сове, которая на днях залетела в квартиру к моим соседям. С огромной радостью хочу сообщить, что специалисты Московского зоопарка благополучно выпустили ушастую сову обратно в ее естественную среду обитания", - написала Акулова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240806/kot-1964490648.html

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Сотрудники Московского зоопарка выпускают ушастую сову обратно в среду обитания Сотрудники Московского зоопарка благополучно выпустили ушастую сову обратно в её естественную среду обитания. 2024-11-25T20:14 true PT0M35S

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общество, светлана акулова, московский зоопарк