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Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову - РИА Новости, 25.11.2024
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20:14 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/sova-1985629670.html
Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову
Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову - РИА Новости, 25.11.2024
Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову
Специалисты Московского зоопарка отпустили в естественную среду обитания сову, которая в выходные залетела в квартиру, сообщила генеральный директор столичного... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:14
2024-11-25T20:14
общество
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка отпустили в естественную среду обитания сову, которая в выходные залетела в квартиру, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. В субботу Акулова сообщила, что ушастая сова залетела в квартиру на десятом этаже в столице, специалисты Московского зоопарка забрали ее для осмотра. Птица была признана полностью здоровой. "Дорогие мои, уверена, что вы ждали новостей о нашей гостье-сове, которая на днях залетела в квартиру к моим соседям. С огромной радостью хочу сообщить, что специалисты Московского зоопарка благополучно выпустили ушастую сову обратно в ее естественную среду обитания", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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60
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Сотрудники Московского зоопарка выпускают ушастую сову обратно в среду обитания
Сотрудники Московского зоопарка благополучно выпустили ушастую сову обратно в её естественную среду обитания.
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общество, светлана акулова, московский зоопарк
Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову

Специалисты Московского зоопарка выпустили ушастую сову, залетевшую в квартиру

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка отпустили в естественную среду обитания сову, которая в выходные залетела в квартиру, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
В субботу Акулова сообщила, что ушастая сова залетела в квартиру на десятом этаже в столице, специалисты Московского зоопарка забрали ее для осмотра. Птица была признана полностью здоровой.
"Дорогие мои, уверена, что вы ждали новостей о нашей гостье-сове, которая на днях залетела в квартиру к моим соседям. С огромной радостью хочу сообщить, что специалисты Московского зоопарка благополучно выпустили ушастую сову обратно в ее естественную среду обитания", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
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