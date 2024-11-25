https://ria.ru/20241125/sova-1985629670.html
Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову
Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову - РИА Новости, 25.11.2024
Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову
Специалисты Московского зоопарка отпустили в естественную среду обитания сову, которая в выходные залетела в квартиру, сообщила генеральный директор столичного... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:14
2024-11-25T20:14
2024-11-25T20:14
общество
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985662841_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76f7020b1ae3134a92fceb6cf15647a1.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка отпустили в естественную среду обитания сову, которая в выходные залетела в квартиру, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. В субботу Акулова сообщила, что ушастая сова залетела в квартиру на десятом этаже в столице, специалисты Московского зоопарка забрали ее для осмотра. Птица была признана полностью здоровой. "Дорогие мои, уверена, что вы ждали новостей о нашей гостье-сове, которая на днях залетела в квартиру к моим соседям. С огромной радостью хочу сообщить, что специалисты Московского зоопарка благополучно выпустили ушастую сову обратно в ее естественную среду обитания", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240806/kot-1964490648.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985662841_317:0:1757:1080_1920x0_80_0_0_d8b68b4c01d9cfe02c2df4f8c752451c.jpg
Сотрудники Московского зоопарка выпускают ушастую сову обратно в среду обитания
Сотрудники Московского зоопарка благополучно выпустили ушастую сову обратно в её естественную среду обитания.
2024-11-25T20:14
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, светлана акулова, московский зоопарк
Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Специалисты Московского зоопарка отпустили залетевшую в квартиру сову
Специалисты Московского зоопарка выпустили ушастую сову, залетевшую в квартиру