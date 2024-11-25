https://ria.ru/20241125/sotsprogrammy-1985539370.html

Более 60% расходов бюджета Калужской области направлено на соцпрограммы

Более 60% расходов бюджета Калужской области направлено на соцпрограммы - РИА Новости, 25.11.2024

Более 60% расходов бюджета Калужской области направлено на соцпрограммы

Более 60% расходов бюджета Калужской области направлено на финансирование социальных программ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:14

2024-11-25T11:14

2024-11-25T11:14

калужская область

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 25 ноя – РИА Новости. Более 60% расходов бюджета Калужской области направлено на финансирование социальных программ, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник министр финансов региона Валентина Авдеева доложила губернатору Владиславу Шапше об исполнении областного бюджета за 9 месяцев текущего года. По словам министра, за отчётный период в областной бюджет поступило доходов в сумме 68,7 миллиарда рублей, что почти на 3 миллиарда рублей или на 4,6 % больше поступлений соответствующего периода прошлого года. "Исполнение утвержденного годового плана составило 83,5 %. На финансирование расходов социального характера в отчетном периоде направлено 40 миллиардов 382,6 миллиона рублей, или 64 % от общего объема расходов областного бюджета", - говорится в сообщении областного правительства. По словам Валентины Авдеевой, областной бюджет направлен на повышение уровня жизни населения области, и прежде всего его расходы связаны с достижением целевых показателей региональных проектов, которые являются составляющими национальных проектов. За 9 месяцев текущего года расходы на реализацию государственных программ Калужской области исполнены в сумме 59,8 миллиарда рублей. За счет областного бюджета осуществлялось финансирование 33 государственных программ Калужской области. Губернатор Владислав Шапша напомнил, что экономика региона сохраняет положительную динамику, по инвестиционному климату Калужская область входит в десятку лучших регионов страны. Губернатор подчеркнул, что доходная часть бюджета позволяет решать задачи, поставленные президентом страны. "Средства направляются на выполнение национальных проектов, региональных программ, выделяются на строительство, ремонт и оборудование учреждений, на развитие инфраструктуры. Значительная часть расходов направляется на социальную поддержку жителей", - сказал губернатор. Шапша подчеркнул, что в числе приоритетов правительства региона — системная помощь участникам специальной военной операции, людям старшего поколения, малообеспеченным гражданам. Поддержка муниципалитетов помогает сохранить сбалансированность местных бюджетов, отметил губернатор.

https://ria.ru/20241122/podderzhka-1985239172.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша