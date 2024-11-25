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Правительство выделило более 650 миллионов рублей на соцконтракты - РИА Новости, 25.11.2024
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10:55 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/sotskontrakty-1985535679.html
Правительство выделило более 650 миллионов рублей на соцконтракты
Правительство выделило более 650 миллионов рублей на соцконтракты - РИА Новости, 25.11.2024
Правительство выделило более 650 миллионов рублей на соцконтракты
Правительство РФ дополнительно выделило более 650 миллионов рублей 20 регионам на расходы по социальным контрактам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:55
2024-11-25T10:55
россия
республика алтай
забайкальский край
михаил мишустин
общество
правительство рф
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделило более 650 миллионов рублей 20 регионам на расходы по социальным контрактам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. В ходе совещания Мишустин напомнил, что правительство реализует комплекс мер по поддержке граждан, находящихся в сложном финансовом положении. Одна из них – социальный контракт. "Направим на эти цели дополнительно 20 регионам свыше 650 миллионов рублей. Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер - ред.), прошу вас, чтобы министерство труда строго следило за тем, чтобы выплаты по таким контрактам производились без задержек и обязательства перед нашими гражданами выполнялись в полном объеме. Эти средства помогут людям преодолеть трудную жизненную ситуацию", - сказал Мишустин. Средства получат Республики Алтай, Бурятия, Северная Осетия, Чечня, Чувашия, Забайкальский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Кировская область, Курганская область, Пензенская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Чукотский автономный округ. С помощью выделенных средств будет дополнительно обеспечено не менее 2,5 тысячи социальных контрактов, в том числе планируемых к заключению.
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россия, республика алтай, забайкальский край, михаил мишустин, общество, правительство рф
Россия, Республика Алтай, Забайкальский край, Михаил Мишустин, Общество, Правительство РФ
Правительство выделило более 650 миллионов рублей на соцконтракты

Правительство выделило более 650 миллионов рублей 20 регионам на соцконтракты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделило более 650 миллионов рублей 20 регионам на расходы по социальным контрактам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
В ходе совещания Мишустин напомнил, что правительство реализует комплекс мер по поддержке граждан, находящихся в сложном финансовом положении. Одна из них – социальный контракт.
"Направим на эти цели дополнительно 20 регионам свыше 650 миллионов рублей. Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер - ред.), прошу вас, чтобы министерство труда строго следило за тем, чтобы выплаты по таким контрактам производились без задержек и обязательства перед нашими гражданами выполнялись в полном объеме. Эти средства помогут людям преодолеть трудную жизненную ситуацию", - сказал Мишустин.
Средства получат Республики Алтай, Бурятия, Северная Осетия, Чечня, Чувашия, Забайкальский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Кировская область, Курганская область, Пензенская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Чукотский автономный округ. С помощью выделенных средств будет дополнительно обеспечено не менее 2,5 тысячи социальных контрактов, в том числе планируемых к заключению.
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